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Правительство одобрило вхождение ЕБРР в капитал "Белинвестбанка"

05.06.2018 13:32 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 5 июня. Правительство одобрило вхождение Европейского банка реконструкции и развития в капитал "Белинвестбанка". Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета министров № 414.

"Одобрить проведение открытым акционерным обществом "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" работы с Европейским банком реконструкции и развития по привлечению в акционерный капитал данного общества инвестиций", — говорится в постановлении.

Глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, отвечая в этом году на вопросы БелаПАН, предполагал, что переговоры о вхождении ЕБРР в акционерный капитал "Белинвестбанка" могут занять несколько кварталов.

"Цель такая, чтобы попытаться до конца года завершить переговорный процесс о вхождении ЕБРР в акционерный капитал "Белинвестбанка", — отмечал Пивоварский.

Председатель правления "Белинвестбанка" Андрей Бриштелев в марте сообщил БелаПАН, что коммерческий банк делает все от себя зависящее, чтобы вхождение ЕБРР в капитал банка состоялось. "Задача менеджмента заключается в повышении эффективности деятельности банка, чтобы его инвестиционная привлекательность росла. Это является обязательным условием вхождения ЕБРР в акционерный капитал банка", — подчеркнул Бриштелев.

В 2015 году ЕБРР и белорусское правительство подписали меморандум о взаимопонимании касательно приватизации "Белинвестбанка". Документом, в частности, предусмотрено, что к 2020 году в банк придет стратегический инвестор.

В свою очередь Европейский банк оказывает всестороннюю поддержку "Белинвестбанку" путем содействия в предприватизации и продаже принадлежащих государству акций. При этом ЕБРР может приобрести 25% акций "Белинвестбанка", чтобы совместно с правительством и Нацбанком завершить предпродажную подготовку банка. В дальнейшем может произойти отчуждение акций — и этих 25%, и дополнительных — в пользу стратегического инвестора "Белинвестбанка".

"Белинвестбанк" основан в 1992 году, находится в собственности государства. По величине активов входит в шестерку крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей (около 130 подразделений) и является одним из крупнейших эмитентов на рынке банковских платежных карточек страны.
Дмитрий Заяц, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 июня. Правительство одобрило вхождение Европейского банка реконструкции и развития в капитал "Белинвестбанка". Соответствующее решение закреплено в...
 
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