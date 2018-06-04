|
Правительство одобрило вхождение ЕБРР в капитал "Белинвестбанка"
05.06.2018 13:32 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 5 июня. Правительство одобрило вхождение Европейского банка реконструкции и развития в капитал "Белинвестбанка". Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета министров № 414.
"Одобрить проведение открытым акционерным обществом "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" работы с Европейским банком реконструкции и развития по привлечению в акционерный капитал данного общества инвестиций", — говорится в постановлении.
Глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, отвечая в этом году на вопросы БелаПАН, предполагал, что переговоры о вхождении ЕБРР в акционерный капитал "Белинвестбанка" могут занять несколько кварталов.
"Цель такая, чтобы попытаться до конца года завершить переговорный процесс о вхождении ЕБРР в акционерный капитал "Белинвестбанка", — отмечал Пивоварский.
Председатель правления "Белинвестбанка" Андрей Бриштелев в марте сообщил БелаПАН, что коммерческий банк делает все от себя зависящее, чтобы вхождение ЕБРР в капитал банка состоялось. "Задача менеджмента заключается в повышении эффективности деятельности банка, чтобы его инвестиционная привлекательность росла. Это является обязательным условием вхождения ЕБРР в акционерный капитал банка", — подчеркнул Бриштелев.
В 2015 году ЕБРР и белорусское правительство подписали меморандум о взаимопонимании касательно приватизации "Белинвестбанка". Документом, в частности, предусмотрено, что к 2020 году в банк придет стратегический инвестор.
В свою очередь Европейский банк оказывает всестороннюю поддержку "Белинвестбанку" путем содействия в предприватизации и продаже принадлежащих государству акций. При этом ЕБРР может приобрести 25% акций "Белинвестбанка", чтобы совместно с правительством и Нацбанком завершить предпродажную подготовку банка. В дальнейшем может произойти отчуждение акций — и этих 25%, и дополнительных — в пользу стратегического инвестора "Белинвестбанка".
"Белинвестбанк" основан в 1992 году, находится в собственности государства. По величине активов входит в шестерку крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей (около 130 подразделений) и является одним из крупнейших эмитентов на рынке банковских платежных карточек страны.
Дмитрий Заяц, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 5 июня. Правительство одобрило вхождение Европейского банка реконструкции и развития в капитал "Белинвестбанка". Соответствующее решение закреплено в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)