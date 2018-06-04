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Лукашенко: Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России

05.06.2018 13:04 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 5 июня. Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России, заявил Александр Лукашенко 5 июня на встрече с губернатором этого российского региона Олегом Кувшинниковым.

"Мы готовы вместе работать, только так, чтобы и вы были заинтересованы в этом. Думаю, у нас хороший опыт. Мы можем создать не только совместные предприятия, но и с нуля разработать производства, которые нужны будут не только на Вологодчине, но во всей России, в Беларуси. Поэтому очень хорошо, что вы приехали в это время в Беларусь", — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

По его словам, Беларусь и Вологодская область могут реализовать успешные проекты как по производству техники, так и в сельском хозяйстве. "Я информирован о заинтересованности Вологодчины сотрудничать с Беларусью. Мне кажется, что мы можем "склеить" что-то хорошее, особенно на базе металлургического завода, где мы уже совместно производим определенную технику. Знаю о ваших проектах, стремлении и желании выйти на более высокие рубежи в обеспечении продуктами питания", — сказал официальный лидер.

Олег Кувшинников отметил, что его регион имеет пакет предложений, которые обсуждаются с крупнейшими белорусскими предприятиями. "Идут переговоры. Мы продвинулись очень далеко по созданию проекта "Союзный трактор". На сегодняшний день в Вологодской области выпущено более 6,5 тыс. совместно произведенных тракторов. Сейчас в России каждый третий колесный трактор производится именно в Череповце, это совместное предприятие", — подчеркнул губернатор.

В рамках визита делегации правительства Вологодской области состоялось 15-е заседание совместной межправительственной комиссии. Ее участники также обсудили основные векторы экономического и гуманитарного взаимодействия на краткосрочную перспективу, сообщила пресс-служба правительства российского региона.

Беларусь является "приоритетным внешнеэкономическим партнером" Вологодской области. В 2017 году двусторонний внешнеторговый оборот составил 396,9 млн долларов США, что на 77,1% больше показателя 2016 года. Объем поставок вологодских товаров в Беларусь достиг 246,6 млн долларов США (+75,6%). Белорусской продукции в регион импортировано на 150,4 млн долларов США, что "почти в 1,8 раза выше" объемов 2016 года.

Удельный вес внешнеторгового оборота с Беларусью в общем объеме внешней торговли области по итогам 2017 года составил 9,1% (в 2016-м — 6,4%).

"Сегодня мы обсуждали дальнейшую перспективу по разным отраслям, начиная от машиностроения, где у нас неплохая динамика: с 2009 года, когда собиралось 240 тракторов, на сегодняшний день эта цифра почти 1.900 тракторов в год на череповецкой площадке, — пояснил первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов. — Обсуждали вопросы сельского хозяйства, где у нас ведется активный диалог. Мы поставляем в Республику Беларусь племенную птицу, инкубационное яйцо. В ответ получаем семена льна, картофеля и также видим перспективы развития аквакультуры. В лесопереработке у нас неплохие результаты: объем по продуктам лесопереработки, поставляемым в Республику из Вологодской области, вырос примерно на 10%, и в основном это продукт с высокой добавленной стоимостью".

Кольцов пригласил белорусских партнеров к участию в создании кластера деревянного домостроения, в состав которого входит 37 предприятий. Предполагаемый объем отгрузки деревянных домов в Беларусь оценивается в 80 тыс. кв. метров.

"Мы пригласили наших друзей на 20-летие проекта "Великий Устюг — Родина Деда Мороза" и на фестиваль "Голоса истории". Кроме того, обсудили вопрос обмена и сотрудничества между высшими учебными заведениями нашего региона и Республики Беларусь", — сказал Кольцов.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 5 июня. Беларусь и Вологодская область могут разработать новые совместные производства в интересах всей России, заявил Александр Лукашенко 5 июня на встрече...
 
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