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Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2018 года

05.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Судя по майским данным, активизации арендаторов пока не произошло. Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц сократилось на 1,7% и оказалось одним из самых низких за последний год. Впрочем, на рубеже мая и июня искать аренду квартир в Минске стали чаще, что может быть связано с грядущим окончанием учебного года у студентов. В ближайшие месяцы спрос продолжит расти и достигнет своего пика в августе. 

Количество свободных квартир за май выросло на 9%. Наибольший приток наблюдался у 2-комнатных квартир (+12%), также активно новыми объектами пополнялся сегмент 1-комнатных квартир (+9%). Квартир с тремя комнатами стало больше на 7%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение на рынке аренды квартир выросло на 11,3%.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2018 года

На фоне возросшей конкуренции цены на наиболее популярные типы квартир опустились. 

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

1-комнатные квартиры — $237 (снижение к апрелю на 2,3%);

2-комнатные квартиры — $296 (снижение на 1,8%);

3-комнатные квартиры — $378 (рост на 0,4%).

По сравнению с маем 2017 года аренда квартир в Минске подорожала на 5-7%. 

География арендных ставок в мае 2018 года выглядела следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2018 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2018 года

Инвестиционная привлекательность аренды продолжает снижаться: к концу месяца средний показатель доходности от сдачи квартиры на длительный срок опустился до 5,65%, что стало самым низким показателем с октября 2016 года. В летние месяцы индекс доходности может вырасти — скажется сезонное повышение цен на аренду при стабильных ценах на квартиры.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2018 года
 
Теги: Минск
 
 
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