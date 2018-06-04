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Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2018 года
05.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Судя по майским данным, активизации арендаторов пока не произошло. Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц сократилось на 1,7% и оказалось одним из самых низких за последний год. Впрочем, на рубеже мая и июня искать
Количество свободных квартир за май выросло на 9%. Наибольший приток наблюдался у 2-комнатных квартир (+12%), также активно новыми объектами пополнялся сегмент 1-комнатных квартир (+9%). Квартир с тремя комнатами стало больше на 7%.
На фоне возросшей конкуренции цены на наиболее популярные типы квартир опустились.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
1-комнатные квартиры — $237 (снижение к апрелю на 2,3%);
2-комнатные квартиры — $296 (снижение на 1,8%);
3-комнатные квартиры — $378 (рост на 0,4%).
Инвестиционная привлекательность аренды продолжает снижаться: к концу месяца средний показатель доходности от сдачи квартиры на длительный срок опустился до 5,65%, что стало самым низким показателем с октября 2016 года. В летние месяцы индекс доходности может вырасти — скажется сезонное повышение цен на аренду при стабильных
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