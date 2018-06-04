Обзор рынка аренды квартир в Минске за май 2018 года

Судя по майским данным, активизации арендаторов пока не произошло. Количество запросов по поиску съемного жилья за месяц сократилось на 1,7% и оказалось одним из самых низких за последний год. Впрочем, на рубеже мая и июня искать аренду квартир в Минске стали чаще, что может быть связано с грядущим окончанием учебного года у студентов. В ближайшие месяцы спрос продолжит расти и достигнет своего пика в августе.

Количество свободных квартир за май выросло на 9%. Наибольший приток наблюдался у 2-комнатных квартир (+12%), также активно новыми объектами пополнялся сегмент 1-комнатных квартир (+9%). Квартир с тремя комнатами стало больше на 7%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение на рынке аренды квартир выросло на 11,3%.



