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Беларусь одобрила локализацию производства в России. "Союзных тракторов" будет в 2 раза больше

05.06.2018 14:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь расширит взаимодействие с Вологодской областью России в сфере промышленной кооперации и в поставках автомобильной и сельскохозяйственной техники. Такие договоренности достигнуты во время состоявшейся 5 июня встречи Александра Лукашенко с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба губернатора Вологодской области

Ключевым проект в настоящее время является реализации проекта «Союзный трактор». Инициатором идеи формирования на Вологодчине международного машиностроительного кластера стало правительство региона. В июне 2016 года в ходе III форума регионов Беларуси и России Олег Кувшинников презентовал проект «Союзного трактора» президентам двух стран — Владимиру Путину и Александру Лукашенко, заручившись их поддержкой.

Основой будущего кластера станет Череповецкий литейно-механический завод. За основу будет взята техника Минского тракторного завода. Площадка ЧЛМЗ обеспечена энергоресурсами, автомобильными и железной дорогами. На предприятии имеется собственное литейное производство и современная лаборатория, накоплен богатый опыт производства уникального оборудования для крупных предприятий.

В Вологодской области выпущено более 6,5 тыс. совместно произведенных тракторов. Сейчас в России каждый третий колесный трактор производится именно в Череповце.

Сейчас стороны вышли на финишную прямую согласования проекта «Союзного трактора», сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Сегодня на встрече Лукашенко с Кувшинниковым «принято решение увеличить степень локализации производства белорусских тракторов на Череповецком литейно-механическом заводе и удвоить объемы производства этой техники». Речь идет о локализации производства «узлов и агрегатов тракторной техники, в числе которых кабины, передние мосты и полурамы».

— Локализация производства на базе ЧЛМЗ позволит нам в полном объеме получить меры государственной и региональной поддержки сельскохозяйственного машиностроения, участвовать в программах федерального лизинга и субсидирования производителей сельхозтехники. Это важнейшее конкурентное преимущество, за которым стоит не только увеличение объемов производства, но и развитие дилерских и сервисных центров на территории субъектов Российской Федерации, — заявил глава региона Олег Кувшинников на рабочей встрече с руководством МТЗ.

По словам гендиректора МТЗ Федора Домотенко, с руководством Вологодской области внесены доработки в дорожную карту и она готова к вынесению в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. «Если они будут одобрены, мы ожидаем увеличение объемов производства в два раза — до 3,5 тысяч единиц в год. Это хороший показатель, который позволит повысить рентабельность производства и создать в Вологодской области дополнительные рабочие места», — сказал Домотенко.

Впрочем, одним лишь «Союзным трактором» отношения Беларуси с Вологодской областью не ограничиваются. В ближайшее время МАЗ поставит в этот регион России более 120 низкопольных автобусов, а также откроет сервисный центр.

Свою продукцию в Вологодскую область будет поставлять и Минский моторный завод. Она будет использоваться для совместного производства погрузчиков и экскаваторов. Первая партия белорусских двигателей уже отгружается на Череповецкий литейно-механический завод.

Продолжит поставки сельскохозяйственной техники в Вологодскую область «Амкодор». Кроме того, предприятие впервые начнет реализовывать там лесозаготовительную технику, говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

 
 
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Беларусь расширит взаимодействие с Вологодской областью России в сфере промышленной кооперации и в поставках автомобильной и сельскохозяйственной техники.
 
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