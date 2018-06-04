Чтобы коммунальные услуги были дешевле, надо снижать потери

Обеспечить своевременную подготовку к следующему отопительному сезону и снизить потери энергоресурсов – такая задача поставлена на заседании районного исполнительного комитета, на котором рассмотрен вопрос об итогах предыдущего отопительного периода и подготовке района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

Вопрос подготовки коммунального хозяйства и всех пользователей энергоресурсов к зиме недаром рассматривается исполкомом дважды в год – не только накануне очередного отопительного сезона, но и по окончании предыдущего. Таким образом есть возможность проанализировать ход зимовки, исправить недочёты и поставить задачи по улучшению работы ответственных служб.

Давая оценку закончившемуся отопительному периоду, председатель райисполкома И.И. Маркович отметил, что прошёл он, как и в предыдущие годы, без существенных сбоев. Обеспечена безаварийная работа всех теплоисточников, бесперебойное снабжение топливом и энергией жилищного фонда, объектов социального и культурно-бытового назначения, а также производственных нужд. Удовлетворена потребность населения в местных видах топлива.

Однако надо не только сохранять достигнутый результат, но и прибавлять в организации подготовительных работ. Действовать, прежде всего, с позиции интересов людей: снижать себестоимость услуг, обеспечивать их качество, не допускать очередей на обеспечение топливом. А для этого – внедрять современные технологии подачи тепла, снижать потери на трассе, заготавливать качественное топливо, в том числе местные его виды.

В режиме экономии

Анализируя тенденции предыдущего сезона, заместитель председателя райисполкома С.П. Валкович сообщил, что потребление топливно-энергетических ресурсов увеличилось на 5,5% и составило 27,2 тысячи тонн условного топлива. Выросло потребление газа, котельно-печного топлива, снизилось – электроэнергии.

С целью рационального использования ресурсов, снижения энергоемкости выпускаемой продукции предприятиями района реализуются мероприятия по энергосбережению. В 2017 году сэкономлено 1093 т.у.т., что составило 481 тыс. руб. и позволило обеспечить выполнение целевого показателя по энергосбережению «минус» 4,2 % при задании «минус» 4%. В первом квартале текущего года показатель по энергосбережению составил «минус» 4,1% при задании «минус» 2,5%.

Тем не менее проблемным остается вопрос энергосбережения в сельскохозяйственных организациях, где из-за отсутствия должного анализа и контроля в этой сфере задание выполнено менее чем наполовину.

На заседании отмечалось, что надо предпринимать дальнейшие меры по ликвидации долгов за потреблённые энергоресурсы. Задолженность юридических лиц перед ГРУПП ЖКХ составляет 467,8 тысячи рублей, в том числе просроченная – 394,8 тысячи. С целью её снижения проводятся взаимозачеты с субъектами хозяйствования и составляются графики погашения долгов.

Просроченная задолженность населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги составляет 42,1 тысячи рублей, что на 10 тысяч меньше прошлогоднего. Эффект даёт последовательная работа с потребителями – выдача исполнительных надписей, вынесение предупреждений на отключение коммунальных услуг в случае их неоплаты. Всего отключено от предоставления ЖКУ 15 потребителей, подано 8 предупреждений о выселении.

Снизить потери и повысить доступность услуг

Особое внимание на заседании уделено вопросу подготовки к отопительному периоду тепловых сетей и котельного хозяйства. Именно здесь происходят наибольшие потери теплоэнергии, что приводит к росту себестоимости услуг. Основным направлением, дающим наибольший экономический эффект, является замена тепловых сетей на предизолированные трубы. В прошлом году их заменено 2,4 км, что позволило сэкономить более 35 тысяч рублей. Поставлена задача не только выполнить доведенный на текущий год показатель в 3,6 км, но и максимально увеличить объёмы работ по обновлению сетей.

Повышению качества услуг и снижению их себестоимости способствуют другие мероприятия. Выполнен капитальный ремонт котла в центральной котельной Верхнедвинска. Произведена децентрализация теплоснабжения в котельной бани: установлены два новых котла, работающих на МВТ.

Для бесперебойного обеспечения микрорайона горячей водой ГРУПП ЖКХ за счет собственных средств приобретены 2 теплообменника и произведен ремонт ЦТП-1 с заменой на новые пластинчатые теплообменники.

Среди задач текущего года — капитальный ремонт с модернизацией жилого дома № 23а по ул. Мелиораторов в Освее, где будет установлен локальный источник отопления, что даст возможность закрыть котельную, сократить потери на трассе и получить значительную экономию средств.

Планируется установка котла на МВТ в котельной Гейженово для обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период.

Замена котлов на более энергоэффективные предусмотрена в других местных котельных.

Обеспечить качественным топливом

Продолжится работа по увеличению доли местных видов топлива. Для устойчивой работы теплоисточников ГРУПП ЖКХ на предстоящий отопительный период необходимо заготовить 49,2 тыс. м3 топлива, в том числе щепы 31,2 тыс. м3, дров 18 тыс. м3. Проведены необходимые тендеры, в результате которых к работе привлечены частные предприятия.

Для надлежащего хранения топлива в 2017 году обустроены навесы на всех котельных.

Обсужден на заседании вопрос обеспечения населения торфобрикетом и дровами. Отмечено, что в филиале облтопа сохраняется очередь на поставки дров в 375 человек, брикета — 10. План поставок филиалу топлива со стороны ОАО «Полоцклес» выполняется с начала года только на 82 %. Директор предприятия А.С. Бельский, принимавший участие в заседании, заверил, что задание будет выполнено. При этом заметил, что очередь создаётся из-за того, что потребители ждут наиболее дешёвые дрова хорошего качества, поэтому предприятием предпринимаются усилия по заготовке выгодного для населения топлива после раскрыжовки древесины. Рассаматривается возможность и самостоятельных поставок дров потребителям.

В интересах потребителей

Значительно улучшить подготовку к ОЗП в этом году планируется и за счет капитального ремонта жилищного фонда в рамках подготовки к «Дожинкам». Как рассказал директор ГРУПП ЖКХ С.Н. Жуков, таким образом будет отремонтировано 15 тысяч кв м кровель, ведется ремонт тепловых пунктов, водонагревателей, установка новых теплообменников, промывка систем отопления. Заметную экономию электроэнергии даёт замена светильников на светодиодные в местах общего пользования, в этом году она будет осуществлена на улице Советской.

О работе водопроводно-канализационного хозяйства района доложил директор филиала «Новополоцкводоканал» УП «Витебскоблводоканал» А.Г. Ларин. По его словам, проведена ревизия всех водозаборных сооружений, водопроводной и канализационной сетей, выявлены проблемные места, ведётся работа по приведению их в надлежащее состояние. На 13 скважинах заменено насосное оборудование, намечен тампонаж водозаборов с низким качеством воды, введены в строй новые канализационные сооружения. Решаются кадровые вопросы, приобретена техника для аварийных выездов – в Верхнедвинском районе уже выполнены 232 заявки.

В текущем году планируется оборудование 10 водозаборных скважин приборами учета расхода воды, замена 20 счетчиков, установка манометров и пробоотборников на 10 скважинах, ряд других мероприятий. Решен проблемный вопрос финансирования объекта «Капитальный ремонт участка сети водоснабжения по ул. Садовой – ул. Заводской – ул. Интернациональной в г. Верхнедвинске».

На заседании обсуждены также меры по обеспечению дорожными организациями безопасного движения в условиях зимней дороги.

Поставлены задачи перед другими специализированными организациями и всеми субъектами хозяйствования по выполнению организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Материал подготовила

Янина ПАКУЛЬНЕВИЧ.

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