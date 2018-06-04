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Сидорский про очередные проблемы на молочном фронте : Ни у кого нет права останавливать целые отрасли
05.06.2018 14:49 — Новости Экономики | Tut.by
Очередное ограничение на ввоз белорусской молочной продукции в Россию, это «мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику». Об этом заявил корреспонденту TUT.BY член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу коллегии Сергей Сидорский.
«Мы подписали все документы и „дорожную карту“, чтобы урегулировать эту проблему. Но сегодня в связи со сменой правительства в России, большая часть обязательств не выполняется, хотя Беларусь свою часть свято исполняет. И ожидает, что в ближайшее время новое руководство (отраслевое — прим. редакции) тоже будет следовать этим договоренностям», — сообщил Сидорский.
Он уверен, что принятое российской стороной решение «это мнение одного двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику».
Сидорский рассказал, что о принятом Россельхознадзором решении узнал только вчера вечером, но в итоге так и не смог получить ответ — кто его принял.
«Нет ни у кого права останавливать целые отрасли и подотрасли. Завтра буду в Москве, буду разбираться», — подытожил министр.
Как сообщалось, Россия
Решение принято «в связи с необходимостью принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».
«Запрет коснется переработчиков, которые работают на белорусском сырье, или тех, кто просто расфасовывает молоко и иную продукцию», — цитирует официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано
В очередной раз отношения на молочном фронте обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции с 26 февраля. Однако сначала
В середине марта
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Сидорский про очередные проблемы на молочном фронте : Ни у кого нет права останавливать целые отрасли
Сидорский рассказал, что о принятом Россельхознадзором решении узнал только вчера вечером, но в итоге так и не смог получить ответ - кто его принял.
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