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Концепция развития региональных аэропортов разработана в Беларуси

05.06.2018 14:50 — Новости Экономики | БелТА  
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция развития региональных аэропортов разработа в Беларуси, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

По словам министра, во всех региональных аэропортах страны создан и поддерживается нормальный уровень технических средств. Вложены достаточные средства, чтобы все аэропорты соответствовали международному статусу. "Мы подошли к стадии утверждения концепции развития областных аэропортов", - сказал он.

Согласно концепции, каждый аэропорт имеет свою направленность. Так, например, Минтранс рассчитывает на развитие аэропорта Брест в связи с туристической привлекательностью города, особенно для гостей из Китая. В настоящее время заканчивается работа по продлению взлетно-посадочной полосы, что даст больше возможностей для приема воздушных судов.

Гомель как резервный аэропорт будем развиваться в связке с Национальным аэропортом Минск. "Возможно, в будущем придем к ответственности Национального аэропорта за загрузку аэропорта Гомель", - добавил министр.

"Идет переговорный процесс с руководством Смоленской области с тем, чтобы осуществлять полеты в Российскую Федерацию и отдельные страны с использованием витебского аэропорта как основного для этого российского региона, - рассказал Анатолий Сивак. - Поскольку действующего международного аэропорта у Смоленской области нет, то может появиться возможность осуществлять не только чартерные, но и регулярные рейсы".

По словам руководителя Минтранса, аэропорт Гродно находится в сложном конкурентном месте - рядом с польскими и литовскими аэропортами. Поэтому пока ведомство рассчитывает на активизацию чартерных программ.

Говоря о полетах пассажиров через областные аэропорты в целом, он проинформировал, что в прошлом году наблюдалось падение. В этом году наметилась положительная динамика. "Однако пока мы не ставим вопрос, что нам надо запускать дотационные схемы по тарифам на обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах", - отметил Анатолий Сивак.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция развития региональных аэропортов разработа в Беларуси, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр транспорта и...
 
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