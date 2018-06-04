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Заяц прокомментировал решение Россельхознадзора: "Идет выбивание с рынка"

05.06.2018 15:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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«Очередным протекционистским шагом» назвал решение Россельхознадзора ограничить поставки белорусской молочной продукции в Россию глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц.


Леонид Заяц. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В нынешнем году мы наблюдаем неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Беларуси — решения необъективные и необоснованные ничем», — подчеркнул министр.

Он рассказал про проверки, которые белорусская продукция прошла в лаборатории после того как в образцах российские эксперты якобы обнаружили превышение нормы антибиотиков.

«Превышений не выявлено. Мы ждали положительного решения Россельхознадзора, но пока так и не дождались. Вчерашний выпад — это очередной протекционистский шаг. Идет выбивание с рынка», — считает глава Минсельхозпрода Беларуси.

Ранее эту ситуацию прокомментировал член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу коллегии Сергей Сидорский. По его мнению, принятое российской стороной решение — «это мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику».

Напомним, накануне Россия заявила о введении с 6 июня временных ограничений на поставки белорусской молочной продукции. Речь идет о молочном сырье, в том числе в потребительской упаковке объемом более 2,5 литров. Ключевыми экспортными позициями Беларуси здесь были сухое молоко, сливки и сыворотка.

Решение принято «в связи с необходимостью принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».

«Запрет коснется переработчиков, которые работают на белорусском сырье, или тех, кто просто расфасовывает молоко и иную продукцию», — цитирует официального представителя Россельхознадзора Юлию Мелано RNS.

В очередной раз отношения на молочном фронте обострились в начале 2018 года. Москва заявила о намерении ограничить ввоз отдельных видов молочной продукции с 26 февраля. Однако сначала этот срок перенесли, а затем от введения ограничений отказались вовсе.

В середине марта было заявлено, что Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год.

 
 
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"В нынешнем году мы наблюдаем неадекватные действия со стороны Россельхознадзора в отношении предприятий Беларуси - решения необъективные и необоснованные...
 
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