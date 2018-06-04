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Действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий неаргументированны и необоснованны - Леонид Заяц
05.06.2018 15:10 — Новости Экономики | БелТА
Фото из архива
5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий неаргументированны и необоснованны. Об этом заявил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц на полях международной специализированной выставки "Белагро-2018", передает корреспондент БЕЛТА.
Россельхонадзор объявил о том, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л. "Для нас это, конечно, было неожиданно. В последнее время мы наблюдаем ничем не аргументированные и не обоснованные действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий. Вчерашнее сообщение о закрытии наших предприятий - это очередное проявление протекционизма. Идет выбивание с рынка белорусских предприятий", - сказал Леонид Заяц.
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Действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий неаргументированны и необоснованны - Леонид Заяц
5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия Россельхознадзора в отношении белорусских предприятий неаргументированны и необоснованны. Об этом заявил сегодня журналистам...
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