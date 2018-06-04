|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Белагро-2018"
05.06.2018 16:08 — Новости Экономики | БелТА
Международная специализированная выставка "Белагро-2018" начала работу в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района.
Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия и другие.
Фото Оксаны Манчук
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная специализированная выставка "Белагро-2018" начала работу в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)