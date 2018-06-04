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Россельхознадзор выбивает с рынка белорусские предприятия

05.06.2018 16:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Ограничение Россельхознадзора ограничить поставки белорусских молочных продуктов – очередной протекционистский шаг.

Об этом заявил глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц, комментируя решение российской стороны ограничить поставки молочной продукции.

От отметил, что действия российского надзорного ведомства в нынешнем году – неадекватны, решения его необъективные и ничем необоснованные.

Напомним, Россельхознадзор сообщил о решении с 6 июня временно ограничить поставки молока и молочных продуктов из Беларуси. Российская ведомство заявило, что по итогам проверок в лаборатории эксперты нашли в белорусских продуктах превышенную норму антибиотиков. Однако, по словам Зайца, никаких превышений выявлено не было.

«Мы ждали положительного решения Россельхознадзора, но пока так и не дождались. Вчерашний выпад — это очередной протекционистский шаг. Идет выбивание с рынка», — считает глава Минсельхозпрода Беларуси.

Заяц отметил, что белорусская и российская стороны каждый год подписывают продовольственные балансы. Определяются объемы поставок молочной и мясной продукции, и Беларусь предоставляет российским потребителям качественный продукт.

«Идет жесткий лабораторный контроль на всех этапах  от производства сырья до отгрузки продукции. Готовый продукт исследуется аккредитованной лабораторией - областной, республиканской. Мы гарантируем, что наш продукт безопасен» подчеркнул министр.

Заяц надеется, что с приходом нового руководства Минсельхоза России ситуация изменится.

Ранее член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский также прокомментировал решение Россельхознадзора. Он считает, что «это мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику».

 
 
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Ограничение Россельхознадзора ограничить поставки белорусских молочных продуктов – очередной протекционистский шаг.
 
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