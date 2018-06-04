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Россельхознадзор выбивает с рынка белорусские предприятия
05.06.2018 16:35 — Новости Экономики | БДГ
Ограничение Россельхознадзора ограничить поставки белорусских молочных продуктов – очередной протекционистский шаг.
Об этом заявил глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц, комментируя решение российской стороны ограничить поставки молочной продукции.
От отметил, что действия российского надзорного ведомства в нынешнем году – неадекватны, решения его необъективные и ничем необоснованные.
Напомним, Россельхознадзор
«Мы ждали положительного решения Россельхознадзора, но пока так и не дождались. Вчерашний выпад — это очередной протекционистский шаг. Идет выбивание с рынка», — считает глава Минсельхозпрода Беларуси.
Заяц отметил, что белорусская и российская стороны каждый год подписывают продовольственные балансы. Определяются объемы поставок молочной и мясной продукции, и Беларусь предоставляет российским потребителям качественный продукт.
«Идет жесткий лабораторный контроль на всех этапах — от производства сырья до отгрузки продукции. Готовый продукт исследуется аккредитованной лабораторией - областной, республиканской. Мы гарантируем, что наш продукт безопасен», — подчеркнул министр.
Заяц надеется, что с приходом нового руководства Минсельхоза России ситуация изменится.
Ранее член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский также прокомментировал решение Россельхознадзора. Он считает, что «это мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику».
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Ограничение Россельхознадзора ограничить поставки белорусских молочных продуктов – очередной протекционистский шаг.
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