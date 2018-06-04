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Компания XCMG поставляет оборудование австралийскому горнорудному проекту

05.06.2018 13:22 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Международный производитель строительной техники, компания XCMG, поставляет свое оборудование на крупное железнорудное месторождение BHP в австралийском регионе Пилбара. Этот тендерный проект является продолжением стратегии развития присутствия предприятия на ключевых рынках китайской инициативы Пояс и путь. Эта стратегия уже включает проекты строительства инфраструктуры и добычи полезных ископаемых в Камбодже, Азербайджане и Малайзии. Компания XCMG поставила самоходные грейдеры GR3505 на рудник BHP в Пилбаре, на одну из пяти высококлассных площадок этой добывающей компании в регионе с ежегодным объемом выработки на уровне 275 миллионов тонн. Компания BHP остановила свой выбор на модели GR3505, которую XCMG модернизировала для соответствия требованиям стандартов горно-шахтного оборудования BHP и австралийских нормативов. Основными факторами в пользу выбора грейдеров XCMG послужили их высокая маневренность, функциональность, эффективность и показатели безопасности.

Являясь одной из очень немногих компаний, производящих крупногабаритное оборудование для добычи полезных ископаемых открытым способом, мы рассматриваем партнерство с BHP как весьма мощный альянс, отметил Ван Минь, глава правления XCMG. Эта сделка наряду с ростом объемов нашей деятельности на рынке Австралии начиная с первых месяцев 2018 года, а также наряду с расширением нашего присутствия в странах инициативы Пояс и путь помогла нам увеличить долю принадлежащего нам рынка в международном секторе горно-шахтного оборудования.

XCMG также направила команду технических представителей для оказания поддержки и обслуживания оборудования на месте эксплуатации в Пилбаре, что гарантирует оперативное реагирование на любые проблемы. Занимая 6-е место в рейтинге 50 ведущих производителей строительной техники и оборудования, XCMG принимает участие во многих международных строительных проектах.

Особенно в регионах инициативы Пояс и путь, где рыночный спрос на многофункциональную и надежную технику растет каждый день. XCMG является единственным поставщиком дорожной техники для проекта восстановления национальной трассы 11 в Камбодже, дороги протяженностью 96,48 километра, играющей ключевую роль в сети скоростных шоссе центральной Камбоджи. XCMG обладает крупнейшей долей рынка дорожной техники в Камбодже.

XCMG поставила 34 единицы грузоподъемного оборудования для портового проекта в Азербайджане, включая вездеходные краны, фронтальные погрузчики и ричстакеры. Команда из шести техников на протяжении 30 дней предоставляла сервисы и поддержку в процессе монтажа, тестирования и обучения персонала технике эксплуатации оборудования. Краны XCMG обслуживают процесс строительства железнодорожной линии на восточном побережье Малайзии. Это крупнейший проект такого рода в регионах инициативы Пояс и путь.

www.xcmg.com
 
 
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Международный производитель строительной техники, компания XCMG, поставляет свое оборудование на крупное железнорудное месторождение BHP в австралийском регионе...
 
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