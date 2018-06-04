В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Risen Energy приступает к строительству солнечной электростанции в Австралии Компания Risen Energy, китайский производитель фотоэлектрических модулей, недавно сообщила о начале строительства солнечной фермы Ярранлея в 50 километрах к югу от...

Компания Risen Energy, китайский производитель фотоэлектрических модулей, недавно сообщила о начале строительства солнечной фермы Ярранлея в 50 километрах к югу от города Тувумба в австралийском штате Квинсленд. Напомним, что в феврале этого года компания приобрела 100 процентов акций солнечной электростанции мощностью 121 мегаватт. Член парламента штата Квинсленд Патрик Вейр, мэр регионального совета Тувумбы Пол Антонио, директор по вопросам реализации проектов и инвестиций Risen Energy Джон Чжун и другие гости приняли участие в церемонии закладки первого камня будущей станции. Проект Ярранлея буде реализован на площади почти в 250 гектаров. В дополнение к услугам проектирования, закупки и строительства, поставке модулей, их наладке и калибровке по окончании строительных работ компания Risen Energy будет осуществлять управление готовым комплексом на правах его владельца.Строительство планируется завершить не раньше конца марта следующего года. По окончании работ электростанция будет подключена к национальной сети под управлением National Electricity Market и в дальнейшем будет предоставлять экологически чистую электроэнергию потребителям в городах Тувумба и Дарлинг Даунс. После ввода в эксплуатацию проект должен достичь средней годовой производительности на уровне 264 гигаваттчасов. С точки зрения энергосбережения и сокращения вредных выбросов электростанция позволит уменьшить углекислые выбросы на 124 тысячи метрических тонн, что обеспечит значительные преимущества в аспектах как охраны окружающей среды, так и экономического развития.Благодаря щедрой программе субсидирования, высоким ценам на электричество и подходящему к концу сроку действия льготного тарифа Австралия стала крупнейшим в мире рынком бытовых аккумуляторов энергии. Лишь в прошлом году его размер утроился. Все большее число неавстралийских производителей и разработчиков ориентируется на удовлетворение рыночного спроса, наращивая масштабы своей деятельности в стране. И китайский лидер Risen Energy в этом вопросе не исключение.Как отметил Джон Чжун, Risen Energy высоко ценит сотрудничество с австралийским правительством в вопросе реализации проекта Ярранлея. Большой гордостью для компании является тот факт, что данный проект есть первая в стране крупномасштабная ЕРС-инициатива. Ярранлея также получила все необходимые разрешения для строительства интегрированного хранилища электроэнергии. Уже выделены специальные участки для аккумуляторов энергии на территории будущей электростанции.Наличие таких хранилищ означает, что свободные энергетические резервы, генерируемые в светлое время суток, могут аккумулироваться и использоваться в пиковые вечерние периоды, что приносит дополнительную прибыль и сокращает расходы на генерирование электроэнергии станцией Ярранлея. Мы с нетерпением ждем начала тесного сотрудничества с ведущими поставщиками с целью обеспечения успешного строительства и ввода объекта в эксплуатацию, а в дальнейшем для предоставления жителям Тувумбы и Дарлинг Даунс доступа к возобновляемому источнику энергии, сказал Джон Чжун.И добавил, что кроме Квинсленда компания также изучает возможности для выхода на рынки других штатов Австралии, и в первую очередь Виктории, Нового Южного Уэльса и Западной Австралии. В целях содействия реализации проекта приглашены опытные специалисты для анализа текущих проектов. Идет подготовка к строительству других электростанций, которыми компания будет управлять на правах владельца. В ближайшие пять лет Risen Energy планиирует значительно расширить свое присутствие в Австралии и достичь целевого показателя мощности своих объектов на уровне 1 гигаватта.Фото - https://mma.prnewswire.com/media/694699/Risen_Energy.jpgКОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тина Фэн (Tina Feng), +86-13736192549, tina@risenenergy.com