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БМЗ, "Гомсельмашу", "Минск Кристаллу" и "Бабушкиной крынке" возместят из бюджета проценты по инвесткредитам

05.06.2018 16:49 — Новости Экономики | Tut.by  
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Семи предприятиям, реализующим инвестиционные проекты, будет возмещена из бюджета часть процентов, уплаченных в 2018 году за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением правительства № 418 от 2 июня 2018 года.

Речь идет о Белорусском металлургическом заводе, Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов, «Гомсельмаше», «Минск Кристалле», «Здравушке-милк», «Ольсе» и «Бабушкиной крынке».

Возмещение будет идти за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно постановлению, средства, выделяемые предприятиям, будут использоваться ими в 2018—2019 годах для реализации инвестиционных проектов.

Предельная сумма возмещения в 2018 году составит около 4,8 млн евро и 534 тыс. рублей по кредитам в белорусских рублях.

 
Теги: Минск
 
 
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Предельная сумма возмещения в 2018 году составит около 4,8 млн евро и 534 тыс. рублей по кредитам в белорусских рублях.
 
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