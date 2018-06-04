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На заготовке кормов

05.06.2018 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Для механизаторов настал период кормозаготовки. В ходе первого укоса хозяйства нашего района планируют убрать 16,3 тысячи гектаров трав, с которых необходимо заготовить около 100 тысяч тонн сенажа и 8,7 тысячи тонн сена.

На заготовке кормов

На заготовке кормов

Самые большие площади, с которых предстоит убрать травы, у филиала "Азот Агро" - 7280 га, в КСУП "Субботники" снимут первый укос с 2250 га, в КСУП "Трабы" - с 1700 га.
Над решением задачи обеспечения животноводства полноценными кормами в хозяйствах трудятся десятки людей.
Так, в Лелюках обеспечивают полноценным горячим питанием всех тружеников страды и других сельскохозяйственных работ повара Людмила Иосифовна Петькан (заведующая столовой) и Мария Викторовна Нехведович.

В КСУП "Субботники" на химпрополке трудится механизатор Станислав Чеславович Хобян, в КСУП "Трабы" на различных сельскохозяйственных работах водитель Иван Викентьевич Лежневич.
Известно, что прочная кормовая база - цель и необходимость всех животноводческих хозяйств. Она определяется как общим производством кормов, так и их качеством, а эти два показателя в равной мере влияют на эффективность животноводства. Ведь от того, насколько обеспечен будет кормами животноводческий сектор агропромышленного комплекса, напрямую зависит не только успешная зимовка скота, но и количество и качество мясо-молочной продукции.
Труд каждого является частью того, что принесет по итогам года большой каравай, обеспечит страну хлебом, молоком и мясом.

П. ВЛАДИН.
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Для механизаторов настал период кормозаготовки. В ходе первого укоса хозяйства нашего района планируют убрать 16,3 тысячи гектаров трав, с которых необходимо...
 
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