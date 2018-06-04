В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гибкая черепица TEGOLA украсила парк крупнейшего в России детского оздоровительно-развлекательного комплекса Крупнейший в России детский оздоровительно-развлекательный комплекс с дельфинарием в Грозном принял первых посетителей 20 мая 2018 года. Здесь юные граждане смогут...

Крупнейший в России детский оздоровительно-развлекательный комплекс с дельфинарием в Грозном принял первых посетителей 20 мая 2018 года. Здесь юные граждане смогут не только укрепить свое здоровье, но и отдохнуть вместе с родителями. Одним из украшений парка при комплексе стали оригинальные беседки, кровля которых выполнена из гибкой черепицы серии Антик из коллекции NORDLAND компании TEGOLA. Жемчужиной нового оздоровительного центра в столице Чечни стал построенный по уникальному проекту дельфинарий на 700 мест, имеющий форму ракушки, а также расположенная здесь же клиника акватерапии и дельфинотерапии с отдельным бассейном для реабилитации детей с психоэмоциональными расстройствами. Дельфинарий, расположенный на берегу Грозненского моря, фактически составляет с ним единое целое.Проектировщики и архитекторы детского комплекса с душой подошли к его обустройству и оформлению. Здесь было использовано множество оригинальных ландшафтных, планировочных и дизайнерских решений, применялись наиболее современные, эстетичные и экологичные строительные и отделочные материалы. Например, для кровли парковых беседок архитекторы выбрали гибкую черепицу серии Антик из коллекции NORDLAND компании TEGOLA. Одной из отличительных особенностей этого материала является полное отсутствие в его составе окисленного битума, способного при нагреве солнцем интенсивно выделять небезопасные летучие вещества.Вместо него производитель использует устойчивый к внешним воздействиям и химически стабильный полимерный битум АПП, который не боится не только воздействия температуры, но и ультрафиолетового излучения. Верхний слой покрытия образован базальтовым гранулятом, создающим дополнительную защиту и придающим гибкой черепице вид аутентичного материала, который при этом сохраняет свой оттенок и эстетическую привлекательность в течение многих лет.Серия Антик отличается чешуйчатой формой, что позволяет с особой эффективностью использовать ее в сложных архитектурных проектах. Например, когда криволинейные очертания скатов затрудняют укладку покрытия. Дизайн черепицы, разработанный на основе технологии scandole, создает визуальное впечатление движения поверхности крыши при изменении угла зрения и освещения. Еще одной особенностью покрытий NORDLAND является 35-летняя гарантия производителя на материал, однако реальный срок его эксплуатации при условии квалифицированного монтажа может достигать 50 лет.Магомед Дешиев, генеральный директор компании FREEDOM, это представитель ведущих производителей строительных материалов России и Европы на территории Чеченской, Ингушской и Дагестанской Республик, напоминает, что компания имеет многолетний опыт работы в строительной сфере. Решение по выбору кровельного материала для этого проекта было принято на выставке строительной индустрии, традиционно проходящей весной в Грозном.Осматривая нашу экспозицию кровельных материалов, архитекторы остановили свой выбор на кровле Антик, сказал Магомед Дешиев. Форма лепестков черепицы и выбранное ими цветовое решение хорошо подчеркнули общую концепцию проекта оздоровительного центра.www.tegola.ru