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Гибкая черепица TEGOLA украсила парк крупнейшего в России детского оздоровительно-развлекательного комплекса
05.06.2018 14:01 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
Крупнейший в России детский оздоровительно-развлекательный комплекс с дельфинарием в Грозном принял первых посетителей 20 мая 2018 года. Здесь юные граждане смогут не только укрепить свое здоровье, но и отдохнуть вместе с родителями. Одним из украшений парка при комплексе стали оригинальные беседки, кровля которых выполнена из гибкой черепицы серии Антик из коллекции NORDLAND компании TEGOLA. Жемчужиной нового оздоровительного центра в столице Чечни стал построенный по уникальному проекту дельфинарий на 700 мест, имеющий форму ракушки, а также расположенная здесь же клиника акватерапии и дельфинотерапии с отдельным бассейном для реабилитации детей с психоэмоциональными расстройствами. Дельфинарий, расположенный на берегу Грозненского моря, фактически составляет с ним единое целое.
Проектировщики и архитекторы детского комплекса с душой подошли к его обустройству и оформлению. Здесь было использовано множество оригинальных ландшафтных, планировочных и дизайнерских решений, применялись наиболее современные, эстетичные и экологичные строительные и отделочные материалы. Например, для кровли парковых беседок архитекторы выбрали гибкую черепицу серии Антик из коллекции NORDLAND компании TEGOLA. Одной из отличительных особенностей этого материала является полное отсутствие в его составе окисленного битума, способного при нагреве солнцем интенсивно выделять небезопасные летучие вещества.
Вместо него производитель использует устойчивый к внешним воздействиям и химически стабильный полимерный битум АПП, который не боится не только воздействия температуры, но и ультрафиолетового излучения. Верхний слой покрытия образован базальтовым гранулятом, создающим дополнительную защиту и придающим гибкой черепице вид аутентичного материала, который при этом сохраняет свой оттенок и эстетическую привлекательность в течение многих лет.
Серия Антик отличается чешуйчатой формой, что позволяет с особой эффективностью использовать ее в сложных архитектурных проектах. Например, когда криволинейные очертания скатов затрудняют укладку покрытия. Дизайн черепицы, разработанный на основе технологии scandole, создает визуальное впечатление движения поверхности крыши при изменении угла зрения и освещения. Еще одной особенностью покрытий NORDLAND является 35-летняя гарантия производителя на материал, однако реальный срок его эксплуатации при условии квалифицированного монтажа может достигать 50 лет.
Магомед Дешиев, генеральный директор компании FREEDOM, это представитель ведущих производителей строительных материалов России и Европы на территории Чеченской, Ингушской и Дагестанской Республик, напоминает, что компания имеет многолетний опыт работы в строительной сфере. Решение по выбору кровельного материала для этого проекта было принято на выставке строительной индустрии, традиционно проходящей весной в Грозном.
Осматривая нашу экспозицию кровельных материалов, архитекторы остановили свой выбор на кровле Антик, сказал Магомед Дешиев. Форма лепестков черепицы и выбранное ими цветовое решение хорошо подчеркнули общую концепцию проекта оздоровительного центра.
www.tegola.ru
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Гибкая черепица TEGOLA украсила парк крупнейшего в России детского оздоровительно-развлекательного комплекса
Крупнейший в России детский оздоровительно-развлекательный комплекс с дельфинарием в Грозном принял первых посетителей 20 мая 2018 года. Здесь юные граждане смогут...
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