В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так GRUNDFOS принял участие в международной выставке IFAT Концерн Grundfos принял участие в международной выставке по водоподготовке, водоочистке, переработке и утилизации отходов IFAT-2018, которая проходила в Мюнхене c 14 по 18...

Концерн Grundfos принял участие в международной выставке по водоподготовке, водоочистке, переработке и утилизации отходов IFAT-2018, которая проходила в Мюнхене c 14 по 18 мая. Стенд Grundfos традиционно оказался одним из самых заметных на выставке. Площадь инсталляции составила 228 квадратных метров. Темой оформления стенда стали умные решения для насосов и насосных систем. Компания представила свои флагманские продукты. Такие, как дозирующие насосы GRUNDFOS SMART Digital XL, скважинные насосы GRUNDFOS SP9 с частотным преобразователем GRUNDFOS CUE, насосная станция повышения давления GRUNDFOS Hydro MPC, канализационные насосы SE/SL, интеллектуальная система контроля GRUNDFOS Dedicated Controls, насосы GRUNDFOS CR XL и GRUNDFOS NKG, установки для электролитического получения раствора гипохлорита натрия GRUNDFOS Selcoperm, терминал для раздачи воды GRUNDFOS AQtap.Российскую делегацию Grundfos представляли сотрудники и дилеры компании. В рамках деловой программы выставки специалисты Grundfos провели конференцию по цифровизации в сфере водной инфраструктуры, а также серию семинаров для клиентов. Для Grundfos чрезвычайно важны темы, связанные с высокотехнологичным, интеллектуальным развитием и энергоэффективностью, и мы стараемся, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким стандартам в этих сферах.IFAT дает возможность не только рассказать о своих новейших разработках клиентам, но и встретиться с партнерами по отрасли. Это необходимо для того, чтобы чувствовать пульс рынка", говорит Игорь Кинаш, заместитель директора департамента реализации проектов компании Грундфос.Выставка IFAT проходит с 1966 года. В этом году ее посетила 141 тысяча человек из более чем 160 стран. Свои решения в сфере энергоэффективности показало около 3 тысяч участников. Как отмечают организаторы, в этом году замечен рост числа гостей из таких стран, как Япония, Россия, Австралия, Китай и Словения.www.grundfos.com