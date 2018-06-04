﻿ Китайский производитель солнечных панелей Risen Energy и ЕБРР подписали письмо-мандат на финансирование проекта строительства солнечной электростанции 63 МВт в Казахстане. 21.by
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Китайский производитель солнечных панелей Risen Energy и ЕБРР подписали письмо-мандат на финансирование проекта строительства солнечной электростанции 63 МВт в Казахстане

05.06.2018 14:33 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Ведущий китайский производитель солнечных панелей, компания Risen Energy. и Европейский банк реконструкции и развития подписали письмо-мандат на финансирование проекта создания солнечной электростанции мощностью 63 мегаватт в Казахстане. Подписание документа состоялось в рамках 27-й ежегодной встречи ЕБРР в Иордании 10 мая 2018 года. Строительство новой солнечной фермы начнется в сентябре и предположительно будет завершено в июне 2019 года. После ввода в эксплуатацию средняя ежегодная энергоемкость проекта должна достичь 108,719 мегаваттчаса. Ранее в этом году ЕБРР и компания Risen Energy подписали другое письмо-мандат в целях финансирования другого казахского проекта китайского поставщика - мощностью 40 мегаватт. Сотрудничество с ЕБРР обеспечивает Risen Energy поддержку в процессе выхода на казахский рынок фотоэлектрических систем и обеспечивает компании статус первой китайской фирмы-строителя солнечных электростанций в этой азиатской стране.

Партнерство с ЕБРР открывает новую главу в стратегии финансирования международных проектов Risen Energy и представляет собой качественный, значительный шаг в расширении мирового присутствия компании. Связи с такими многосторонними организациями, как ЕБРР, открывают перед компанией ценные возможности повысить свою компетенцию и оптимизировать стратегию развития, финансирования и предоставления технологических сервисом международным проектам, отметил Чжан Цзелин, директор по вопросам инвестиций и финансирования проектов Risen Energy.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/692132/Risen_Energy_EBRD_Signing_ceremony.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тина Фэн (Tina Feng), +86-574-5995-3077, tina@risenenergy.com
 
 
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Ведущий китайский производитель солнечных панелей, компания Risen Energy. и Европейский банк реконструкции и развития подписали письмо-мандат на финансирование...
 
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