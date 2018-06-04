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Интеллектуальное водоснабжение стало доступней

05.06.2018 14:44 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Компания Грундфос снизила цены на скважинные насосы SQ и SQЕ на 25 и 30 процентов соответственно. В период с 7 мая по 30 ноября 2018 года можно приобрести усовершенствованную модель насоса SQE с интеллектуальной системой управления по цене стандартных моделей GRUNDFOS. Концерн GRUNDFOS стремится сделать энергоэффективные и умные технологии максимально доступными. Поэтому мы запускаем программу Эксклюзивный прайс-лист, в рамках которой на 25 процентов снижается стоимость самой популярной модели скважинных насосов GRUNDFOS SQ и на 30 процентов всей линейки SQE, более совершенных насосов, у которых есть возможность подключения к блоку автоматического управления, говорит Максим Семенов, руководитель отдела продуктового менеджмента департамента промышленного и бытового оборудования Грундфос.

Также по новой программе снижена цена комплектов поддержания постоянного давления с насосами SQE. Набор включает в себя все необходимое оборудование для автоматического регулирования напора воды. Блок автоматического управления CU 301, датчик давления, напорный мембранный бак, манометр и запорный кран со сливом.

Насосы серий SQ и SQE предназначены для обеспечения водой коттеджей и частных домов. Характерные особенности данных скважинных насосов, это простота и надежность эксплуатации. Широкий модельный ряд позволяет подобрать оборудование, подходящее точно под заданные параметры.

Дополнительные удобство и комфорт владельцам скважинных насосов SQ и SQE гарантирует программа Сервис 24. В случае выхода насоса из строя производитель гарантирует устранение неисправности или его замену в течение суток с момента обращения. Программа Эксклюзивный прайс-лист действует до 30 ноября 2018 года. Наиболее распространенные модели уже доставлены на склад в Москву и доступны к заказу.

www.grundfos.com
 
 
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Компания Грундфос снизила цены на скважинные насосы SQ и SQЕ на 25 и 30 процентов соответственно. В период с 7 мая по 30 ноября 2018 года можно приобрести...
 
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