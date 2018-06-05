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Минсельхоз России: ограничения на ввоз молока из Беларуси положительно повлияют на цены
05.06.2018 23:16 — Новости Экономики | Tut.by
Введение ограничений на ввоз белорусской молочной продукции положительно повлияет на потребительские цены, а также на стоимость сырого молока у сельхозпроизводителей. Такое мнение высказали ТАСС в Минсельхозе РФ.
«Увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию, а молокоперерабатывающих предприятий — на сырое молоко. Таким образом, возникнут предпосылки для положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока», — пояснили в министерстве.
В Минсельхозе отметили, что сейчас российский рынок характеризуют относительно низкие отпускные цены сельхозпроизводителей на сырое молоко. При этом в министерстве подчеркнули насыщенность российского рынка именно отечественной продукцией, отметив, что в связи с этим роста цен произойти не может.
Впрочем, не все эксперты разделяют этот оптимизм. «Игры с закрытием поставок по длинной цепочке приведут сначала к резкому росту стоимости сырья, потом готовой продукции и падению потребления, и уже обратно возвращаются в качестве резкого снижения закупочной цены на сырое молоко. В конечном итоге пострадают отечественные производители», — заявила ТАСС исполнительный директор Молочного Союза России Людмила Маницкая. По ее данным, поставки Беларуси составили в структуре российского импорта молочного сырья по итогам прошлого года более 90%, следовательно, закрытие такого объема просто не может сказаться на рынке РФ положительно.
«Между странами нет границы, что при длительном бане приведет к росту фальсификации и контрабанды — это невыгодно обеим сторонам», — добавил ведущий аналитик «Инфагро» Максим Фастеев.
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Впрочем, не все эксперты разделяют этот оптимизм.
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