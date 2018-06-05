Минсельхоз России: ограничения на ввоз молока из Беларуси положительно повлияют на цены

Введение ограничений на ввоз белорусской молочной продукции положительно повлияет на потребительские цены, а также на стоимость сырого молока у сельхозпроизводителей. Такое мнение высказали ТАСС в Минсельхозе РФ.

«Увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию, а молокоперерабатывающих предприятий — на сырое молоко. Таким образом, возникнут предпосылки для положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока», — пояснили в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что сейчас российский рынок характеризуют относительно низкие отпускные цены сельхозпроизводителей на сырое молоко. При этом в министерстве подчеркнули насыщенность российского рынка именно отечественной продукцией, отметив, что в связи с этим роста цен произойти не может.

Впрочем, не все эксперты разделяют этот оптимизм. «Игры с закрытием поставок по длинной цепочке приведут сначала к резкому росту стоимости сырья, потом готовой продукции и падению потребления, и уже обратно возвращаются в качестве резкого снижения закупочной цены на сырое молоко. В конечном итоге пострадают отечественные производители», — заявила ТАСС исполнительный директор Молочного Союза России Людмила Маницкая. По ее данным, поставки Беларуси составили в структуре российского импорта молочного сырья по итогам прошлого года более 90%, следовательно, закрытие такого объема просто не может сказаться на рынке РФ положительно.

«Между странами нет границы, что при длительном бане приведет к росту фальсификации и контрабанды — это невыгодно обеим сторонам», — добавил ведущий аналитик «Инфагро» Максим Фастеев.

Накануне Россельхознадзор объявил о намерении ввести с 6 июня временные ограничения на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции из Беларуси, поступающей как на переработку (сырье), так и в потребительской таре объемом свыше 2,5 литра. Запрет коснется молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка.

Глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц назвал данное решение «протекционистским шагом» и «выбиванием с рынка» белорусских производителей