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В Беларуси полностью сертифицировано производство крепких напитков по стандарту FSSC 22000

05.06.2018 21:24 — Новости Экономики | БT  
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Высокий стандарт качества, современные линии, лучшие рецептуры и производственный процесс, отлаженный до мелочей - формула успеха, благодаря которой Брестский филиал Минского завода виноградных вин вошел в топ самых безопасных пищевых производителей по версии международного органа по сертификации ТЮВ.
 
 
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Зеленый свет для работы в любой торговой сети мира. В Беларуси впервые полностью сертифицировано производство крепких напитков по международному стандарту FSSC 22000....
 
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