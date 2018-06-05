|
В Беларуси полностью сертифицировано производство крепких напитков по стандарту FSSC 22000
05.06.2018 21:24 — Новости Экономики | БT
Высокий стандарт качества, современные линии, лучшие рецептуры и производственный процесс, отлаженный до мелочей - формула успеха, благодаря которой Брестский филиал Минского завода виноградных вин вошел в топ самых безопасных пищевых производителей по версии международного органа по сертификации ТЮВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зеленый свет для работы в любой торговой сети мира. В Беларуси впервые полностью сертифицировано производство крепких напитков по международному стандарту FSSC 22000....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)