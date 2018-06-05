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Выставка "Белагро" открыла программу Белорусской агропромышленной недели
05.06.2018 21:08 — Новости Экономики | БT
О заметных новинках выставки - Ольга Анищенко. Чтобы представить географический размах "Белагро-2018", достаточно взглянуть на этот парад флагов. Почти три десятка стран и более полутысячи компаний!
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Ознакомиться с возможностями белорусского АПК приехали компании из 28-ми стран. На открытой площадке "Белагро" представлено более 300 новейших образцов. Крупнейшая...
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