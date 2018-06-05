«Дольщики увидят, когда, из чего и за сколько сделан каждый метр». Зачем блокчейн в строительстве





На этой неделе в Минске пройдёт уже второй Belarussian Buxcoin Summit — конференция, собирающая спикеров, которые готовы делиться знаниями о блокчейне и криптовалютах. В нашей стране этим технологиям дан «зелёный свет», и мировой бизнес заинтересован в развитии нового направления именно здесь. О том, что это может нам принести и стоит ли бояться пока непонятной для многих технологии, realt.by поговорил с одним из организаторов форума Анастасией Мигаль.

— В мире уже немало мест, где продают недвижимость за биткоины и другие криптовалюты. Это устойчивая тенденция или всего лишь «ощупывание» новых возможностей, а, может быть, даже дань моде?

— Действительно, в мире есть прецеденты продажи недвижимости с использованием технологии Blockchain и расчётов криптовалютой. Так, например, в Украине была проведена первая в мире сделка по продаже за криптовалюту объекта недвижимого имущества (квартиры в Киеве) гражданину иностранного государства под контролем представителя министерства юстиции. Благодаря технологии Blockchain и смарт-контрактам сделка была проведена без физического присутствия представителей сторон. Сопровождали сделку также из-за границы — международное агентство недвижимости. За криптовалюту сегодня вы можете без труда приобрести недвижимость в ОАЭ, Турции, Японии… Не скажу, что этот метод расчётов приобрёл массовый характер, скорее соглашусь с тем, что идёт изучение возможностей. При этом замечу, что процесс внедрения новых технологий идёт семимильными шагами.

— Может ли Беларусь стать следующей в списке тех стран, где покупают и продают дома и квартиры за «крипту»?

— Учитывая положительные тенденции по созданию цивилизованного рынка цифровых средств расчётов, слаженную работу ПВТ, НБРБ, министерств и ведомств, законодательную поддержку со стороны Главы государства (Декрет № 8), думаю, «не за горами» сделки с недвижимостью за «крипту» и в Беларуси. У нас достаточно активно внедряют новейшие технологии в экономику. А технология Blockchain, построенная на базе распределенного реестра и защищённая от взлома и переписывания данных после внесения записей о проведённых операциях, непременно войдёт в разряд приоритетных направлений развития цифровой экономики. К сведению, в ряде крупных городов мира уже ведётся работа по переносу данных из кадастрового реестра в реестры Blockchain.