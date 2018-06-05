|
«Дольщики увидят, когда, из чего и за сколько сделан каждый метр». Зачем блокчейн в строительстве
06.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
На этой неделе в Минске
— В мире уже немало мест, где продают недвижимость за биткоины и другие криптовалюты. Это устойчивая тенденция или всего лишь «ощупывание» новых возможностей, а, может быть, даже дань моде?
— Действительно, в мире есть прецеденты продажи недвижимости с использованием технологии Blockchain и расчётов криптовалютой. Так, например, в Украине была проведена первая в мире сделка по продаже за криптовалюту объекта недвижимого имущества (квартиры в Киеве) гражданину иностранного государства под контролем представителя министерства юстиции. Благодаря технологии Blockchain и смарт-контрактам сделка была проведена без физического присутствия представителей сторон. Сопровождали сделку также из-за границы — международное агентство недвижимости. За криптовалюту сегодня вы можете без труда приобрести недвижимость в ОАЭ, Турции, Японии… Не скажу, что этот метод расчётов приобрёл массовый характер, скорее соглашусь с тем, что идёт изучение возможностей. При этом замечу, что процесс внедрения новых технологий идёт семимильными шагами.
— Может ли Беларусь стать следующей в списке тех стран, где покупают и продают дома и квартиры за «крипту»?
— Учитывая положительные тенденции по созданию цивилизованного рынка цифровых средств расчётов, слаженную работу ПВТ, НБРБ, министерств и ведомств, законодательную поддержку со стороны Главы государства (Декрет № 8), думаю, «не за горами» сделки с недвижимостью за «крипту» и в Беларуси. У нас достаточно активно внедряют новейшие технологии в экономику. А технология Blockchain, построенная на базе распределенного реестра и защищённая от взлома и переписывания данных после внесения записей о проведённых операциях, непременно войдёт в разряд приоритетных направлений развития цифровой экономики. К сведению, в ряде крупных городов мира уже ведётся работа по переносу данных из кадастрового реестра в реестры Blockchain.
— Но пока что у нас Национальный банк утверждает, что единственным законным платёжным средством на нашей территории остаётся белорусский рубль...
— Конечно, нарушать закон никто не собирается. Но, скорее всего, государство ещё просто до конца не понимает, с чем мы все столкнулись. В Украине вообще нет никакого законодательства о криптовалютах. Но там нашли выход — обменяли квартиру на интеллектуальную собственность в виде криптовалюты. Они рассмотрели её, как набор цифрового кода, который вполне может быть интеллектуальной собственностью.
В ОАЭ и других странах, где расчёты в криптовалютах законны, люди с большим удовольствием пользуются такими возможностями и совершают мгновенные сделки.
Я верю в то, что каждая страна в будущем эмитирует свою криптовалюту. Пока же это всё только развивается. Люди учатся, пытаются понять, что это такое. Тех, кто был бы профессионалом, ещё попросту не может быть. Мы все дилетанты и энтузиасты.
Но я уверена, что с повсеместным внедрением криптовалюты люди станут более обеспеченными. Они будут честнее. Всё будет прозрачно. Ни один начальник или чиновник не сможет получить откат с криптовалюты. Иначе все об этом узнают.
— Но пока остаётся ещё много тех, кто косо смотрит на все новшества и не доверяет ни блокчейну, ни криптовалютам...
— Многие, кто выступает против криптовалют и блокчейна, просто не пробовали сами этим пользоваться на практике и не осознали удобства, которое они дают. Это будет тормозить развитие. Но всё равно всё это придёт. Есть уже даже специальная криптовалюта Poppy, за которую по всему миру продают и покупают недвижимость. А те, у кого есть сомнения по поводу конкретных криптовалют, могут зайти на сайт
— Нужна ли вообще «крипта» рынку недвижимости?
— «Крипта» — это инструмент для расчётов. Она обладает высокой скоростью транзакции и степенью защищённости. Сегодня в крупных городах по всему миру люди покупают через интернет объекты недвижимости — от гаража до завода. При этом расчёты за недвижимость, оплату услуг и налоги мы проводим в национальных валютах. Думаю, что криптовалюты могут выступать единым платёжным средством, позволяющем не только моментально оплатить товар или услугу, но и сэкономить на банковских процентах за конвертацию и транзакции.
— В России есть примеры использования блокчейна для контроля за процессом стройки и долевого строительства. Насколько это перспективно?
— Есть большая проблема в разных странах мира с многократной перепродажей недвижимости. Бывает, что люди просто не знают, как сделать всё так, чтобы быть уверенным в том, что ты единственный, кто купил эту квартиру. Блокчейн решает эти проблемы в два счёта. В ОАЭ сейчас идёт внедрение этих технологий огромными шагами, на государственном уровне.
В недвижимости блокчейн способен совершить реальный переворот. Нас ждёт уникальная прозрачность процеса строительства, купли-продажи. вы будете знать из чего, как и где построен дом. Мы можем этому верить или не верить, но мы столкнёмся с этим в любом случае. В вопросах строительства применение технологии Blockchain позволяет как контролировать процесс соответствия возводимого объекта проекту и техническим условиям, так и не допускать мошенничества с продажей квартир. Запись о продаже конкретной квартиры одновременно появляется у всех участников распределённого реестра Blockchain, что исключает возможность повторной продажи реализованной квартиры другим клиентам.
— Как ещё блокчейн и криптовалюты можно использовать в сфере недвижимости?
— Применение технологии Blockchain и смарт-контракты позволят по-новому взглянуть на процесс подбора вариантов для покупателя — он будет полностью автоматизирован. В считанные секунды клиент получит исчерпывающую информацию по всем объектам, соответствующим его запросу. А для профессиональных участников рынка недвижимости, как мне видится, существующие инструменты, такие как MLS, парсеры, базы данных, кадастр и прочее будут взаимосвязаны в неком едином продукте, позволяющем оказывать риэлтерские услуги в точном соответствии с запросами клиента. Фактически, все технические вопросы подбора пары «продавец-покупатель» и выстраивания цепочки таких пар можно переложить на Blockchain.
А применение криптовалюты в расчётах позволит моментально закрыть сделку из любой страны мира, имеющей доступ к интернету. Уйдёт в небытие и такая распространённая проблема, как неоплата оказанных услуг. Если хоть один пункт смарт-контракта будет нарушен или не исполнен, то и сам смарт-контракт не будет завершён. Для закрытия сделки требуется не только формальное согласие с условиями договора, но и неукоснительное исполнение всех его пунктов.
— Не оставит ли блокчейн в сфере недвижимости без работы всех риэлтеров?
— На мой взгляд, в ближайшее время рано говорить о таком сценарии. Хотя Герман Греф и предрекает «смерть» профессий, связанных с банковскими услугами, регистрацией имущества, нотариальными услугами, я думаю, что профессиональный риэлтер, агент ещё послужат обществу. Технически, все функции по подбору, проверке, регистрации сделки можно провести через смарт-контракт и оплатить криптовалютой. И мы получим компромисс интересов продавца и покупателя. Но лишимся при этом защиты личных интересов, работы со страхами и переживаниями… Порой сделки у нас проходят только благодаря риэлтеру: не настоял на сделке — всё развалилось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Блокчейн и криптовалюты всех будоражат ещё с прошлого года. Придуманная 10 лет назад технология наконец завоевала внимание. Но знаем мы о ней ещё очень мало, поэтому...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)