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Ряду предприятий государство возместит часть процентов за пользование банковскими кредитами
06.06.2018 08:58 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 июня. Ряду предприятий государство возместит часть процентов за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 2 июня 2018 года № 418.
Так, часть процентов, уплаченных в 2018 году за пользование банковскими кредитами, будет возмещено открытым акционерным обществам "Белорусский металлургический завод", "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов", "Гомсельмаш", ”Минск Кристалл", "Здравушка-милк", "Ольса" и "Бабушкина крынка".
Выплаты будут произведены из средств республиканского бюджета, предусмотренных "на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств".
Согласно документу, средства, выделяемые указанным юридическим лицам, будут использоваться ими в 2018 – 2019 годах для реализации инвестиционных проектов.
Как сообщает пресс-служба правительства, постановление принято в соответствии законом от 31 декабря 2017 года "О республиканском бюджете на 2018 год" и указом президента от 6 июня 2011 года № 231 "О некоторых вопросах стимулирования развития высокоэффективных производств".
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 6 июня. Ряду предприятий государство возместит часть процентов за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 2...
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