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Ряду предприятий государство возместит часть процентов за пользование банковскими кредитами

06.06.2018 08:58 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 июня. Ряду предприятий государство возместит часть процентов за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 2 июня 2018 года № 418.

Так, часть процентов, уплаченных в 2018 году за пользование банковскими кредитами, будет возмещено открытым акционерным обществам "Белорусский металлургический завод", "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов", "Гомсельмаш", ”Минск Кристалл", "Здравушка-милк", "Ольса" и "Бабушкина крынка".

Выплаты будут произведены из средств республиканского бюджета, предусмотренных "на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств".

Согласно документу, средства, выделяемые указанным юридическим лицам, будут использоваться ими в 2018 – 2019 годах для реализации инвестиционных проектов.

Как сообщает пресс-служба правительства, постановление принято в соответствии законом от 31 декабря 2017 года "О республиканском бюджете на 2018 год" и указом президента от 6 июня 2011 года № 231 "О некоторых вопросах стимулирования развития высокоэффективных производств".

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 июня. Ряду предприятий государство возместит часть процентов за пользование банковскими кредитами. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 2...
 
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