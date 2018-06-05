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Банки хотят увеличить срок возмещения похищенных с карточек денег

06.06.2018 12:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусские банки предложили увеличить до 100 дней срок возмещения денежных средств по несанкционированным операциям, совершенным с использованием платежных карточек. Данную информацию подтвердили TUT.BY в нескольких банках.

В настоящее время банки должны вернуть владельцу украденные с карточки деньги не позднее 45 дней с даты обращения клиента, если несанкционированная операция совершена в Беларуси. Если это произошло за пределами страны, то срок возмещения составляет 90 дней.

В соответствие с инструкцией №34 Нацбанка, банки имеют право отказать в возврате денежных средств по ряду причин. В компетенции банков находится проверка шести из семи оснований для отказа. Банки не имеют возможности установить факт мошеннических действий со стороны держателя карточки. Этим занимаются правоохранительные органы.

В большинстве случаев установленный 45-дневный срок возмещения наступает раньше, чем банк получает информацию о возможности результатах проверки правоохранительных органов, ведь сама проверка может длиться до трех месяцев. В результате возникают случаи необоснованного возврата денежных средств. Это ведет к допольнительным расходам банков и отрицательно сказывается на взаимодействии с клиентами, отмечают в банках.

Поэтому  банки предлагают исчислять срок возмещения не с даты обращения клиента, а с даты получения результатов проверки от правоохранительных органов. В данном случае банку будет достаточно 5 рабочих дней для принятия решения о возмещении денежных средств клиенту.

В качестве альтернативы банки также предложили закрепить единый срок  для принятия решений о возмещении денег независимо от места совершения операций и установить его равным 100 календарным дням.

 
 
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В настоящее время банки должны вернуть владельцу украденные с карточки деньги не позднее 45 дней с даты обращения клиента, если несанкционированная операция...
 
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