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Беларусь и Россия могут обсудить вопрос прослеживаемости сельхозпродукции на союзном Совмине 13 июня

06.06.2018 12:48 — Новости Экономики | БелТА  
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия могут обсудить механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами на заседании Совета Министров Союзного государства 13 июня. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня во время посещения международной специализированной выставки "Белагро-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Главе правительства доложили об итогах тестирования механизма обмена электронными ветеринарными сертификатами с Россией. Первым его начали использовать три брестских предприятия - "Савушкин продукт", "Санта Бремор" и Брестский мясокомбинат, которые с начала проекта отправили в Россию уже более 70 сертификатов. "Заседание союзного Совмина пройдет 13 июня, там надо этот вопрос еще раз обсудить. Должна быть выстроена четкая система, чтобы не прерывались поставки продукции", - подчеркнул Андрей Кобяков. Он поручил детально проработать механизм подключения белорусских предприятий к этой системе.

Как пояснил журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый, Беларусь и Россия договорились синхронизировать национальную систему идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения Беларуси и российскую систему "Меркурий". "У нас уже отработаны три пилотных предприятия, но в целом около 400 предприятий будут участвовать в этой системе", - рассказал он. Вице-премьер уточнил, что сейчас отрабатывается доставка сертификата до конкретного получателя с выходом на магазины, чтобы на любом этапе можно было отследить движение товара.

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Теги: Минск
 
 
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия могут обсудить механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами на заседании Совета Министров Союзного...
 
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