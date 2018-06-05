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Проблему с поставками белорусской молочки в Россию планируется решить до конца недели - Русый

06.06.2018 13:10 — Новости Экономики | БелТА  
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблему с поставками белорусской молочки в Россию планируется решить до конца недели. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый во время посещения международной специализированной выставки "Белагро-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Что комментировать решение Россельхознадзора - работать надо. Мы договорились с новым руководством (Минсельхоза России. - Прим. БЕЛТА), с Алексеем Гордеевым мы 8 июня встречаемся, а завтра министры отрабатывают все вопросы. Выстроим нормальную систему взаимодействия, как и было. Какие-то вопросы всегда будут оставаться, но они должны сниматься, у нас есть для этого специальные службы. Думаю, снимем проблемные вопросы буквально до конца недели", - заявил он.

Как сообщалось, Россельхонадзор объявил, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л.

/Будет дополнено/. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблему с поставками белорусской молочки в Россию планируется решить до конца недели. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель...
 
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