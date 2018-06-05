Беларусь привлечет заем ЕБРР до 5 млн евро на проект в области обращения отходов

Минск, 6 июня. Беларусь привлечет в 2018—2021 годах заем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до 5 млн евро на 15 лет для строительства нового регионального полигона твердых коммунальных отходов и модернизации систем сбора отходов в Пуховичском и Червенском районах. Соответствующий указ № 217 подписал Александр Лукашенко., сообщила пресс-служба президента.

Документом одобрен проект кредитного соглашения между Беларусью и ЕБРР в качестве основы для проведения переговоров.

Министерство иностранных дел уполномочено на их проведение и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Совету министров поручено обеспечивать погашение и обслуживание займа за счет средств республиканского бюджета в установленные сроки и контролировать целевое использование средств.

По информации ЕБРР, новый полигон будет размещен в поселке Дружный примерно в 45 км от Минска и обеспечит потребности Пуховичского и Червенского районов. Средства кредита ЕБРР пойдут на последующее кредитование нового регионального предприятия по сбору и вывозу ТБО, создаваемого для эксплуатации этого нового полигона и систем сбора и вывоза ТБО на территории двух районов.

Средства кредита и гранта пойдут на финансирование мероприятий по модернизации системы сбора, вывоза и утилизации ТБО в Пуховичском и Червенском районах путем сооружения полигона для захоронения отходов, отвечающего нормам ЕС; строительства мусоросортировочного комплекса; закупки автотранспортных средств и оборудования в целях совершенствования системы сбора и вывоза ТБО.

Основной эффект от реализации данного проекта будет заключаться в улучшении качества обслуживания и повышении экологических стандартов благодаря сокращению количества отходов, направляемых на захоронение; надежной организации сбора и вывоза отходов; снижению выбросов углекислого газа и метана в атмосферу.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь привлечет заем ЕБРР до 5 млн евро на проект в области обращения отходов Минск, 6 июня. Беларусь привлечет в 2018—2021 годах заем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) до 5 млн евро на 15 лет для строительства нового...

Марина Носова, БелаПАН.