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БЖД на 12,6% увеличила объем грузоперевозок
06.06.2018 12:56 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 июня. Белорусская железная дорога (БЖД) за пять месяцев 2018 года перевезла более 63 млн тонн грузов и более 30 млн пассажиров, сообщает пресс-служба БЖД.
В мае выполнение объема перевозок пассажиров обеспечено на уровне 100,9% к маю 2017 года, пассажирооборот сохранился на прежнем уровне.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 6 июня. Белорусская железная дорога (БЖД) за пять месяцев 2018 года перевезла более 63 млн тонн грузов и более 30 млн пассажиров, сообщает пресс-служба БЖД. По...
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