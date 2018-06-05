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БЖД на 12,6% увеличила объем грузоперевозок

06.06.2018 12:56 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 июня. Белорусская железная дорога (БЖД) за пять месяцев 2018 года перевезла более 63 млн тонн грузов и более 30 млн пассажиров, сообщает пресс-служба БЖД.

По предварительным данным, Белорусской железной дорогой в январе—мае нынешнего года перевезено 63,7 млн тонн грузов, что составило 112,6% к аналогичному периоду 2017 года.

За май 2018 года ожидаемый объем перевозок грузов составил 13,2 млн тонн, или 107,2% к уровню мая 2017 года.

Кроме того, по оперативным данным, в январе—мае 2018 года БЖД обеспечила погрузку порядка 36,6 млн тонн грузов (109,8% к январю—маю 2017 года).

В мае нынешнего года выполнение показателя "тарифный грузооборот" составило почти 4,5 млрд тонно-километров, или 107,1% к маю прошлого года. За пять месяцев 2018 года тарифный грузооборот возрос на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В январе—мае 2018 года во всех видах сообщений было перевезено 30,6 млн пассажиров. Пассажирооборот составил 2,4 млрд пассажиро-километров.

В мае выполнение объема перевозок пассажиров обеспечено на уровне 100,9% к маю 2017 года, пассажирооборот сохранился на прежнем уровне.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 июня. Белорусская железная дорога (БЖД) за пять месяцев 2018 года перевезла более 63 млн тонн грузов и более 30 млн пассажиров, сообщает пресс-служба БЖД. По...
 
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