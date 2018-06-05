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Торговая палата "Израиль-Беларусь" готова представлять интересы Белорусской универсальной товарной биржи в Израиле

06.06.2018 12:46 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 июня. Торговая палата "Израиль — Беларусь" готова представлять интересы Белорусской универсальной товарной биржи в Израиле.

Как сообщили БелаПАН в пресс-службе БУТБ, возможность аккредитации торговой палаты "Израиль — Беларусь" в качестве брокера ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" в Израиле стала одним из основных вопросов во время переговоров между руководством биржи и делегацией израильских деловых кругов, посетившей центральный офис БУТБ 5 июня.

По словам генерального директора ТП "Израиль — Беларусь" Гедалии Колтанюка, израильский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью, в том числе в сфере биржевой торговли. "К нам часто обращаются израильские компании с просьбой помочь в приобретении товаров белорусского производства. В частности, особым спросом пользуются пиломатериалы, реализуемые на торгах БУТБ. К сожалению, далеко не каждая компания имеет возможность обучить собственного трейдера и напрямую торговать на бирже, поэтому мы готовы стать брокером БУТБ в Израиле, привлекать на торги новых участников и совершать сделки от их имени. Для этого у нас есть опыт, желание и необходимые ресурсы", — отметил Гедалия Колтанюк.

В свою очередь первый заместитель председателя правления БУТБ Анатолий Зарецкий подчеркнул, что формирование сети брокерских организаций за рубежом — одна из приоритетных задач биржи в текущем году. "У нас уже аккредитованы брокеры в Латвии, Литве, Польше, России, Украине и Турции, и практика показывает, что это наиболее эффективная схема взаимодействия с компаниями-нерезидентами. Например, с начала года при содействии латвийского брокера SIA Business Support Services компании из Прибалтики заключили сделок более чем на 3 миллиона евро. Однако мы ведем работу и на других перспективных рынках, и будем рады, если вы поможете нам нарастить биржевой товарооборот не только с Израилем, но и другими странами Ближнего Востока. Мы всегда открыты для конструктивного диалога с потенциальными партнерами", — добавил Зарецкий.

В рамках визита на БУТБ израильская делегация также ознакомилась с порядком проведения экспортных биржевых торгов лесопродукцией, изучила котировки на самые востребованные товарные позиции и обсудила условия аккредитации в качестве брокера-нерезидента. Ожидается, что в ближайшее время специалисты ТП "Израиль — Беларусь" пройдут обучение работе с торговой системой БУТБ, после чего будет рассмотрен вопрос об аккредитации данной организации на бирже.

Торговая палата "Израиль — Беларусь" создана в феврале 2014 года. В функции организации входит содействие установлению деловых контактов между белорусскими и израильскими субъектами хозяйствования, а также продвижение белорусских товаров на израильский рынок.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 июня. Торговая палата "Израиль — Беларусь" готова представлять интересы Белорусской универсальной товарной биржи в Израиле. Как сообщили БелаПАН...
 
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