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Спустя почти месяц после задержания уволен начальник ГУПР Мингорисполкома Андрей Доморацкий

06.06.2018 12:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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На днях уволен начальник главного управления потребительского рынка Андрей Доморацкий. Это произошло почти через месяц после его задержания.


До вчерашнего дня на сайте ГУПР Андрей Доморацкий значился начальником этой структуры. Но во второй половине дня его фамилия пропала с ресурса.

Как стало известно TUT.BY, 4 июня с Доморацким расторгли контракт на основании п. 6.15 декрета президента № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

В частности, трудовые отношения были прекращены из-за «нарушения работником, являющимся государственным должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией». Согласно декрету, это признается дискредитирующим обстоятельством.

Напомним, 7 мая Андрея Доморацкого задержал Следственный комитет по подозрению злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение существенного вреда государственным интересам. Возбуждено уголовное дело.

Доморацкий до сентября 2017 года занимал пост зампреда Мингорисполкома — курировал торговлю. Публично чиновник запомнился на этой должности в числе прочего прогрессивными решениями: уделял внимание развитию белорусской кухни, критиковал излишний контроль за общепитом. Он также отменил собственное решение избавиться от палаток с фруктами, после того как минчане стали высказывать недовольство в интернете.

Но в связи с оптимизацией госаппарата его должность сократили, и Доморацкий стал начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. На новом посту Доморацкий был активен. В числе прочего задумал реконструкцию торгового центра «Столица», начал реформировать систему школьного питания, а также планировал изменить формат новогодних ярмарок в Минске.

Напомним, предыдущего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича в апреле 2017 года задержал КГБ по подозрению в коррупции. Суда над ним еще не было.

 
Теги: Минск
 
 
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