Спустя почти месяц после задержания уволен начальник ГУПР Мингорисполкома Андрей Доморацкий

На днях уволен начальник главного управления потребительского рынка Андрей Доморацкий. Это произошло почти через месяц после его задержания .





До вчерашнего дня на сайте ГУПР Андрей Доморацкий значился начальником этой структуры. Но во второй половине дня его фамилия пропала с ресурса.

Как стало известно TUT.BY, 4 июня с Доморацким расторгли контракт на основании п. 6.15 декрета президента № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций».

В частности, трудовые отношения были прекращены из-за «нарушения работником, являющимся государственным должностным лицом, письменного обязательства по соблюдению ограничений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией». Согласно декрету, это признается дискредитирующим обстоятельством.

Напомним, 7 мая Андрея Доморацкого задержал Следственный комитет по подозрению злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем причинение существенного вреда государственным интересам. Возбуждено уголовное дело.

Доморацкий до сентября 2017 года занимал пост зампреда Мингорисполкома — курировал торговлю. Публично чиновник запомнился на этой должности в числе прочего прогрессивными решениями: уделял внимание развитию белорусской кухни, критиковал излишний контроль за общепитом. Он также отменил собственное решение избавиться от палаток с фруктами, после того как минчане стали высказывать недовольство в интернете.

Но в связи с оптимизацией госаппарата его должность сократили, и Доморацкий стал начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома. На новом посту Доморацкий был активен. В числе прочего задумал реконструкцию торгового центра «Столица», начал реформировать систему школьного питания, а также планировал изменить формат новогодних ярмарок в Минске.

Напомним, предыдущего начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича в апреле 2017 года задержал КГБ по подозрению в коррупции. Суда над ним еще не было.