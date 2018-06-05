"Чинить на коленке - это прошлый век". Комбайны, коровы, робот и бурная светская жизнь "Белагро-2018"

Выставка «Белагро» только логистически скромна — три километра от МКАД, торгово-логистический центр «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица. По звездному составу гостей в первый день мероприятие с легкостью перевесит все остальные ивенты: здесь и два вице-премьера, и политический тяжеловес союзного масштаба Сергей Сидорский, и промышленники с олигархами и «красными директорами», и Солодуха с Агурбаш.





Приподнятое настроение гостей несколько омрачает внезапный запрет Россельхознадзором белорусской «молочки». Тему обсуждают и промышленники, и чиновники. Очередное ограничение на ввоз белорусской молочной продукции в Россию — это «мнение одного-двух человек, которые в Россельхознадзоре проводят собственную политику», жестко говорит член коллегии ЕЭК (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей Сидорский.



Александр Шакутин и Сергей Сидорский

Сидорский рассказал, что о принятом Россельхознадзором решении узнал только в понедельник вечером, но в итоге так и не смог получить ответ, кто его принял.

«Нет ни у кого права останавливать целые отрасли и подотрасли. Завтра буду в Москве, буду разбираться», — подытожил министр. В итоге уже сегодня, в среду, коллегия Евразийской экономической комиссии может рассмотреть вопрос о нарушении Российской Федерацией условий договора об Экономическом союзе, о грубом нарушении порядка принятия решений о поставках продукции внутри Союза.

За пару лет площади «Амкодора» на выставке выросли до весьма внушительных размеров.

































Александр Шакутин проводит экскурсию по нескольким рядам новенькой техники — мини-погрузчик с бортовым поворотом, новые телескопические погрузчики разной грузоподъемности.

— К концу года будет уже четыре модели трактора.

— Домотенко (гендиректор МТЗ Федор Домотенко. — Прим. TUT.BY) по объемам догоните?

— Конечно! — улыбается Шакутин

«Помните, с крыши мы на халупы смотрели , вы спрашивали, что тут будет? Все снесли, на этом месте — уже завод, который прекрасные машины выпускает. Косилки, ворошилки, другая сельхозтехника», — вспоминает он.



Фото: Ольга Лойко, TUT.BY, архив, 2013 год

Сегодня на выставке только новые образцы, заверяет бизнесмен, перечисляя: разбрасыватель удобрений, многофункциональный прицеп, кормораздатчик, все, что связано с послеуборочной обработкой зерна — от получения продовольственного зерна до посевочного материала…

— У вас уже, похоже, будет самая большая из белорусских производителей линейка сельхозтехники.

— Думаю, да. Каждый год будем ставить на производство примерно двадцать новых изделий. За многими машинами сегодня уже очередь стоит на полгода. Вся продукция у нас — экспортно ориентированная. Сегодня мы технику адаптируем к самым разным условиям.





— Беспрецедентные суммы вложили — не только в истории Беларуси, но и, наверное, стран СНГ, — продолжает Шакутин. — И эти вложения работают, окупаются. 360 млн долларов — за четыре года. В этом году мы начинаем новую инвестпрограмму, которая зашкаливает уже за полмиллиарда долларов. Так что глаза боятся, а руки делают. Когда ты делаешь качественную машину и она получает хорошие отзывы с рынка, есть смысл продолжать. Без репутации на рынке ничего не будет.

Сегмент, на который рассчитывает «Амкодор», — премиум, что для белорусской техники непривычно.































— Мы делаем машины мирового уровня и внимательно следим за себестоимостью — сегмент премиум, и цена — на уровне средней в сегменте.

— Но все-таки премиум? Ведь десятилетиями работали, скорее, на «дешево и сердито», мол, не супер, конечно, зато можно починить на коленке…

— Мы должны дать технологии, которые сегодня нужны. Раньше или позже мы придем к тому, чтобы обрабатывать землю только первоклассными машинами. Все поймут — чтобы получить хороший урожай, хороший привес, нужны машины, которые обеспечат требования технологии. Чтобы держать цену, контролировать себестоимость, мы сегодня делаем сами все комплектующие — мосты, коробки, гидравлику, кабины. А «починить на коленке» — это прошлый век, об этом могут говорить люди, не понимающие, что такое будущее. Мы все движемся в одном направлении — высокотехнологичные машины, которые управляются компьютерами. Руками все это не соблюсти — только машина. Растет уровень не только производителей машин, но и уровень пользователей.



Михаил Русый (на переднем плане), Александр Шакутин и Анжелика Агурбаш

Вице-премьер Михаил Русый открыл выставку, пожелав аграриям, «чтобы результат этого труда был на ферме, на поле и как итог — в казне государства и в ваших зарплатах».

Традиционно промышленный блок на выставке представлял вице-премьер Владимир Семашко, напомнивший, что именно промышленность и наука внесли значимый вклад в успехи Беларуси в аграрной сфере.

— Хотел бы отметить роль промышленности в безусловных успехах Беларуси в сельскохозяйственном производстве. Давно стало фактом, что Беларусь накормила свое государство, своих людей, экспорт продовольствия стал одной из основных статей, 6,5 млрд долларов в прошлом году. И вклад промышленников в том, что мы дали аграриям современное оборудование и технологии, — заявил вице-премьер.





Он напомнил, что в 1990—1991 годах в сельхозпроизводстве Беларуси работали 1,068 млн человек, в прошлом году — 272 тысячи, то есть в четыре раза меньше, но произвели они продукции в два раза больше.

Министр сельского хозяйства Леонид Заяц рассказал, что экспорт белорусского продовольствия в январе-апреле вырос на 9,3%, до 1,644 млрд долларов.





Самой эффектной парой выставки стала гендиректор Витебской бройлерной птицефабрики Анна Норкус (до замужества — Шарейко) и литовский бизнесмен Вальдемарас Норкус. Два года заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, судебная драма, а затем — возвращение на прежнюю должность и успехи пошатнувшегося было предприятия . На открытии выставки гендиректор пообщалась и с вице-премьером, и с коллегами по цеху.





Другие традиционные гости «Белагро» — дети, восторженно визжащие от многочисленной живности. Впрочем, вдоль образцовых коров и хрюш с интересом прошли и чиновники, и послы Израиля и Украины.