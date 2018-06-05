ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За 65,5% акций "Би энд Би иншуренс Ко", не имеющей лицензии, хотят 254 тысячи рублей

06.06.2018 10:47 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Идет поиск потенциального покупателя пакета акций ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» в размере 65,5%. Информация об этом размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.


Фото: bbinsurance.by

Данный пакет оценивается в 254 тысячи рублей.

Ранее проходила информация, что Мозырскому НПЗ принадлежит 65% акций «Би энд Би иншуренс Ко». «Транс Евро Консалтинг», одним из учредителей которой является гендиректор страховой компании Борис Медник, владеет 35% акций.

Напомним, 11 апреля Министерство финансов прекратило действие лицензии на право осуществления страховой деятельности одной из крупнейших частных компаний — ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».

В Минфине пояснили, что данное решение принято в связи с истечением сроков, «отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в банках Беларуси собственных денежных средств в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, установленному законодательством Республики Беларусь, и денежных средств в сумме, обеспечивающей сформированные страховщиком страховые резервы».

В «Би энд Би иншуренс Ко» заявили, что приняли решение добровольно сдать лицензию на страховую деятельность из-за «невнятного поведения акционеров» компании, которые «с октября 2017 года для исполнения предписания Министерства финансов декларировали намерения об увеличении уставного капитала компании, но в конце марта 2018 года от докапитализации отказались».

«Би энд Би иншуренс Ко» работает на белорусском рынке с 1995 года, была в свое время крупнейшим частным страховщиком.

По итогам 2017 года аудиторы из БДО «не смогли получить разумную уверенность в полноте, точности и правильности создания резервов по сомнительным долгам» «Би энд Би иншуренс Ко».

На начало 2018 года уставный капитал «Би энд Би иншуренс Ко» составлял 10,935 млн рублей, собственный капитал — 14,763 млн рублей. В соответствии с законодательством минимальный размер уставного капитала страховой организации должен составлять в эквиваленте не менее 5 млн евро.

Вскоре после лишения лицензии Борис Медник заявил, что B&B Insurance планирует в будущем вернуться к страховой деятельности — для этого сейчас идет поиск серьезного инвестора.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 апреля Министерство финансов прекратило действие лицензии на право осуществления страховой деятельности одной из крупнейших частных компаний - ОАСО "Би энд Би...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Шойгу призвал страны СНГ подключиться к восстановлению Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика