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За 65,5% акций "Би энд Би иншуренс Ко", не имеющей лицензии, хотят 254 тысячи рублей
06.06.2018 10:47 — Новости Экономики | Tut.by
Идет поиск потенциального покупателя пакета акций ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» в размере 65,5%. Информация об
Данный пакет оценивается в 254 тысячи рублей.
Ранее проходила информация, что Мозырскому НПЗ принадлежит 65% акций «Би энд Би иншуренс Ко». «Транс Евро Консалтинг», одним из учредителей которой является гендиректор страховой компании Борис Медник, владеет 35% акций.
Напомним, 11 апреля Министерство финансов
В Минфине пояснили, что данное решение принято в связи с истечением сроков, «отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в банках Беларуси собственных денежных средств в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, установленному законодательством Республики Беларусь, и денежных средств в сумме, обеспечивающей сформированные страховщиком страховые резервы».
В «Би энд Би иншуренс Ко» заявили, что приняли решение добровольно сдать лицензию на страховую деятельность из-за «невнятного поведения акционеров» компании, которые «с октября 2017 года для исполнения предписания Министерства финансов декларировали намерения об увеличении уставного капитала компании, но в конце марта 2018 года от докапитализации отказались».
«Би энд Би иншуренс Ко» работает на белорусском рынке с 1995 года, была в свое время крупнейшим частным страховщиком.
По итогам 2017 года аудиторы из БДО «не смогли получить разумную уверенность в полноте, точности и правильности создания резервов по сомнительным долгам» «Би энд Би иншуренс Ко».
На начало 2018 года уставный капитал «Би энд Би иншуренс Ко» составлял 10,935 млн рублей, собственный капитал — 14,763 млн рублей. В соответствии с законодательством минимальный размер уставного капитала страховой организации должен составлять в эквиваленте не менее 5 млн евро.
Вскоре после лишения лицензии Борис Медник заявил, что B&B Insurance планирует в будущем вернуться к страховой деятельности — для этого сейчас идет поиск серьезного инвестора.
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