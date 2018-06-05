Идет поиск потенциального покупателя пакета акций ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» в размере 65,5%. Информация об этом размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.



Фото: bbinsurance.by

Данный пакет оценивается в 254 тысячи рублей.

Ранее проходила информация, что Мозырскому НПЗ принадлежит 65% акций «Би энд Би иншуренс Ко». «Транс Евро Консалтинг», одним из учредителей которой является гендиректор страховой компании Борис Медник, владеет 35% акций.

Напомним, 11 апреля Министерство финансов прекратило действие лицензии на право осуществления страховой деятельности одной из крупнейших частных компаний — ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».

В Минфине пояснили, что данное решение принято в связи с истечением сроков, «отведенных для исполнения страховщиком требования регулятора по наличию на счетах в банках Беларуси собственных денежных средств в сумме, соответствующей минимальному размеру уставного фонда, установленному законодательством Республики Беларусь, и денежных средств в сумме, обеспечивающей сформированные страховщиком страховые резервы».

В «Би энд Би иншуренс Ко» заявили, что приняли решение добровольно сдать лицензию на страховую деятельность из-за «невнятного поведения акционеров» компании, которые «с октября 2017 года для исполнения предписания Министерства финансов декларировали намерения об увеличении уставного капитала компании, но в конце марта 2018 года от докапитализации отказались».

«Би энд Би иншуренс Ко» работает на белорусском рынке с 1995 года, была в свое время крупнейшим частным страховщиком.

По итогам 2017 года аудиторы из БДО «не смогли получить разумную уверенность в полноте, точности и правильности создания резервов по сомнительным долгам» «Би энд Би иншуренс Ко».

На начало 2018 года уставный капитал «Би энд Би иншуренс Ко» составлял 10,935 млн рублей, собственный капитал — 14,763 млн рублей. В соответствии с законодательством минимальный размер уставного капитала страховой организации должен составлять в эквиваленте не менее 5 млн евро.

Вскоре после лишения лицензии Борис Медник заявил, что B&B Insurance планирует в будущем вернуться к страховой деятельности — для этого сейчас идет поиск серьезного инвестора.