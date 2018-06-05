ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шойгу призвал страны СНГ подключиться к восстановлению Сирии

06.06.2018 09:42 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу призвал в среду страны СНГ принять участие в восстановлении мирной жизни в Сирии.


Фото: Reuters

«Сегодня от боевиков освобождена большая часть территории этой страны, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата. Созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства», — сказал он, открывая заседание Совета министров обороны государств — участников СНГ.

В этой связи Шойгу предложил странам Содружества принять участие в восстановлении Сирии.

«Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии», — сказал российский министр.

«Сегодня возможен широкий спектр нашего практического взаимодействия по Сирии. Это разминирование территории, совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры», — отметил он.

По словам министра, сейчас в Сирии на передний план выходят вопросы политического урегулирования, оказания гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры. «Рассчитываем на вашу поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности», — заключил Шойгу.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как заявил глава Минобороны России, созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства.
 
Новости дня
Новости экономики
 
О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика