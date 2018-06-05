Разъяснение порядка применения налоговых льгот, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания»
Для индивидуальных предпринимателей, независимо от их места жительства и даты их государственной регистрации, в соответствии с Указом установлен ряд налоговых льгот. Индивидуальные предприниматели используют льготы, предусмотренные
Индивидуальные предприниматели — плательщики подоходного налога с физических лиц (далее — подоходный налог)
В период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. индивидуальные предприниматели — плательщики подоходного налога вправе применить ставку подоходного налога в размере 6 процентов в отношении доходов, облагаемых подоходным налогом и полученных при осуществлении:
- на территории сельской местности следующих видов деятельности:
розничной торговли в торговых объектах, на торговых местах на рынках, на ярмарках, за исключением розничной торговли автомобильным топливом (дизельным топливом, автомобильным бензином, газом, используемым в качестве автомобильного топлива), механическими транспортными средствами, самоходными машинами, прицепами (полуприцепами, прицепами-роспусками), ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
общественного питания в объектах общественного питания;
оказании бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь»;
- на территории малых городских поселений следующих видов деятельности:
общественного питания в объектах общественного питания;
оказании бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь».
Право на исчисление подоходного налога по ставке 6 процентов может быть реализовано индивидуальными предпринимателями — плательщиками подоходного налога при условии ведения в порядке, предусмотренном
Индивидуальные предприниматели — плательщики налога на добавленную стоимость (далее — НДС)
В период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. освобождаются от НДС обороты индивидуальных предпринимателей — плательщиков НДС по реализации товаров (работ, услуг), возникающие от осуществления ими:
- на территории сельской местности:
розничной торговли в торговых объектах, на торговых местах на рынках, на ярмарках, за исключением розничной торговли автомобильным топливом (дизельным топливом, автомобильным бензином, газом, используемым в качестве автомобильного топлива), механическими транспортными средствами, самоходными машинами, прицепами (полуприцепами, прицепами-роспусками), ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
общественного питания в объектах общественного питания;
бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь», за исключением бытовых услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- на территории малых городских поселений:
общественного питания в объектах общественного питания;
бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь», за исключением бытовых услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Для целей применения освобождения от НДС ведется раздельный учет освобождаемых от НДС согласно
Освобождение от НДС применяется в отношении товаров (работ, услуг), отгруженных (выполненных, оказанных) с даты применения освобождения от НДС согласно
товаров (работ, услуг), приобретенных, ввезенных (полученных) с даты применения освобождения от НДС согласно
товаров, имеющихся в остатках на дату, с которой обороты по реализации таких товаров (товаров, произведенных с использованием имевшихся в остатках товаров) освобождаются от НДС согласно
Управление контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Столинскому району.