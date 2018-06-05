﻿ О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания

06.06.2018 — Новости Экономики | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Разъяснение порядка применения налоговых льгот, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

Для индивидуальных предпринимателей, независимо от их места жительства и даты их государственной регистрации, в соответствии с Указом установлен ряд налоговых льгот. Индивидуальные предприниматели используют льготы, предусмотренные Указом, по тому виду налога, в отношении которого они признаются плательщиками в соответствии с нормами Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК).

Индивидуальные предприниматели — плательщики подоходного налога с физических лиц (далее — подоходный налог)

В период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. индивидуальные предприниматели — плательщики подоходного налога вправе применить ставку подоходного налога в размере 6 процентов в отношении доходов, облагаемых подоходным налогом и полученных при осуществлении:

  1. на территории сельской местности следующих видов деятельности:

розничной торговли в торговых объектах, на торговых местах на рынках, на ярмарках, за исключением розничной торговли автомобильным топливом (дизельным топливом, автомобильным бензином, газом, используемым в качестве автомобильного топлива), механическими транспортными средствами, самоходными машинами, прицепами (полуприцепами, прицепами-роспусками), ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;

общественного питания в объектах общественного питания;

оказании бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь»;

  1. на территории малых городских поселений следующих видов деятельности:

общественного питания в объектах общественного питания;

оказании бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь».

Право на исчисление подоходного налога по ставке 6 процентов может быть реализовано индивидуальными предпринимателями — плательщиками подоходного налога при условии ведения в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально), утвержденной постановлением МНС от 24.12.2014 N 42, раздельного учета доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от деятельности с исчислением подоходного налога по ставке 6 процентов, а также расходов по производству и (или) реализации этих товаров (работ, услуг).

 

Индивидуальные предприниматели — плательщики налога на добавленную стоимость (далее — НДС)

В период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. освобождаются от НДС обороты индивидуальных предпринимателей — плательщиков НДС по реализации товаров (работ, услуг), возникающие от осуществления ими:

  1. на территории сельской местности:

розничной торговли в торговых объектах, на торговых местах на рынках, на ярмарках, за исключением розничной торговли автомобильным топливом (дизельным топливом, автомобильным бензином, газом, используемым в качестве автомобильного топлива), механическими транспортными средствами, самоходными машинами, прицепами (полуприцепами, прицепами-роспусками), ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;

общественного питания в объектах общественного питания;

бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь», за исключением бытовых услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;

  1. на территории малых городских поселений:

общественного питания в объектах общественного питания;

бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь», за исключением бытовых услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Для целей применения освобождения от НДС ведется раздельный учет освобождаемых от НДС согласно Указу оборотов по реализации товаров (работ, услуг). Освобождаемые от НДС обороты отражаются по строке 8 раздела I части I налоговой декларации (расчета) по НДС. Налоговые вычеты по НДС, приходящиеся на освобождаемый от НДС оборот и подлежащие отнесению на затраты (на увеличение стоимости товаров, работ, услуг), определяются методом раздельного учета.

Освобождение от НДС применяется в отношении товаров (работ, услуг), отгруженных (выполненных, оказанных) с даты применения освобождения от НДС согласно Указу. Ограничение в осуществлении налоговых вычетов, приходящихся на освобождаемый от НДС оборот, применяется в отношении:

товаров (работ, услуг), приобретенных, ввезенных (полученных) с даты применения освобождения от НДС согласно Указу;

товаров, имеющихся в остатках на дату, с которой обороты по реализации таких товаров (товаров, произведенных с использованием имевшихся в остатках товаров) освобождаются от НДС согласно Указу.

      

Управление контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Столинскому району. 

 

 

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разъяснение порядка применения налоговых льгот, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345 «О развитии торговли, общественного питания и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Чалый по-быстрому: Что нужно сделать, чтобы IT-страна действительно работала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика