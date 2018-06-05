

Разъяснение порядка применения налоговых льгот, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 22.09.2017 №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания»

Для индивидуальных предпринимателей, независимо от их места жительства и даты их государственной регистрации, в соответствии с Указом установлен ряд налоговых льгот. Индивидуальные предприниматели используют льготы, предусмотренные Указом , по тому виду налога, в отношении которого они признаются плательщиками в соответствии с нормами Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК).

Индивидуальные предприниматели — плательщики подоходного налога с физических лиц (далее — подоходный налог)

В период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. индивидуальные предприниматели — плательщики подоходного налога вправе применить ставку подоходного налога в размере 6 процентов в отношении доходов, облагаемых подоходным налогом и полученных при осуществлении:

на территории сельской местности следующих видов деятельности:

розничной торговли в торговых объектах, на торговых местах на рынках, на ярмарках, за исключением розничной торговли автомобильным топливом (дизельным топливом, автомобильным бензином, газом, используемым в качестве автомобильного топлива), механическими транспортными средствами, самоходными машинами, прицепами (полуприцепами, прицепами-роспусками), ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;

общественного питания в объектах общественного питания;

оказании бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь»;

на территории малых городских поселений следующих видов деятельности:

общественного питания в объектах общественного питания;

оказании бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь».

Право на исчисление подоходного налога по ставке 6 процентов может быть реализовано индивидуальными предпринимателями — плательщиками подоходного налога при условии ведения в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально), утвержденной постановлением МНС от 24.12.2014 N 42, раздельного учета доходов от реализации товаров (работ, услуг), полученных от деятельности с исчислением подоходного налога по ставке 6 процентов, а также расходов по производству и (или) реализации этих товаров (работ, услуг).

Индивидуальные предприниматели — плательщики налога на добавленную стоимость (далее — НДС)

В период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. освобождаются от НДС обороты индивидуальных предпринимателей — плательщиков НДС по реализации товаров (работ, услуг), возникающие от осуществления ими:

на территории сельской местности:

розничной торговли в торговых объектах, на торговых местах на рынках, на ярмарках, за исключением розничной торговли автомобильным топливом (дизельным топливом, автомобильным бензином, газом, используемым в качестве автомобильного топлива), механическими транспортными средствами, самоходными машинами, прицепами (полуприцепами, прицепами-роспусками), ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;

общественного питания в объектах общественного питания;

бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь», за исключением бытовых услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;

на территории малых городских поселений:

общественного питания в объектах общественного питания;

бытовых услуг, определенных законодательством о ведении государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь», за исключением бытовых услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Для целей применения освобождения от НДС ведется раздельный учет освобождаемых от НДС согласно Указу оборотов по реализации товаров (работ, услуг). Освобождаемые от НДС обороты отражаются по строке 8 раздела I части I налоговой декларации (расчета) по НДС. Налоговые вычеты по НДС, приходящиеся на освобождаемый от НДС оборот и подлежащие отнесению на затраты (на увеличение стоимости товаров, работ, услуг), определяются методом раздельного учета.

Освобождение от НДС применяется в отношении товаров (работ, услуг), отгруженных (выполненных, оказанных) с даты применения освобождения от НДС согласно Указу . Ограничение в осуществлении налоговых вычетов, приходящихся на освобождаемый от НДС оборот, применяется в отношении:

товаров (работ, услуг), приобретенных, ввезенных (полученных) с даты применения освобождения от НДС согласно Указу ;

товаров, имеющихся в остатках на дату, с которой обороты по реализации таких товаров (товаров, произведенных с использованием имевшихся в остатках товаров) освобождаются от НДС согласно Указу .

Управление контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Столинскому району.