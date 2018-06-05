Столичный рынок торговой недвижимости перенасыщен, потенциал для роста находится в регионах, считает эксперт

Минск, 6 июня.Столичный рынок торговой недвижимости насыщен, потенциал для роста находится в регионах. Такое мнение высказал БелаПАН руководитель торгового сектора компании "Твоя столица. Управление проектами" Артем Давидович.

"Последний год для столичного ритейла можно назвать прорывным, поскольку на рынок вышло сразу три крупных торговых центра. На подходе еще одна не менее крупная тройка объектов. Рынок насыщен, но получается, что потенциал для развития в столице для современной торговли еще есть. Но есть и альтернативное мнение. Для торговли развиваться в регионах — это норма, в противном случае тебе не выжить", — сказал Давидович.

Он заметил, что рынок торговой недвижимости в стране развивается волнами: первое серьезное потрясение произошло во время мирового экономического кризиса 2007—2008 годов. "В данный момент рынок скорее на подъеме — мы отошли от последних потрясений, цены на торговые площади стабилизировались и даже немного растут, — добавил Давидович. — Нельзя сказать, что мы достигли пика, но рынок уверенно двигается по восходящей. Еще в прошлом году цены начали расти, вакантность в торговых центрах постепенно ликвидируется".

При этом, как отметил эксперт, несмотря на позитивную тенденцию на рынке, строить сейчас непросто: выросли цены на стройматериалы, высока конкуренция, есть вопросы по кредитованию. После того как введется в эксплуатацию следующая партия крупных проектов (ТРЦ Palazzo, Minsk City Mall и DiaMond City), на рынке вполне вероятно появится новый формат — мегамоллы. "Девелоперы выйдут за МКАД, где больше свободного пространства, нет проблем с парковкой и в работу можно взять большой участок. Такой формат давно используется на западе, есть примеры у наших соседей в Киеве и Москве. Это крупные торгово-развлекательные центры с преобладающей развлекательной составляющей", — сказал Давидович.

По его словам, весь мир уходит от привычного формата торговых центров, так как торговля постепенно вытесняется в онлайн. "Ритейл нацелен на импульсивные покупки, а потому главная цель — максимально долго задержать потребителя на объекте с помощью развлекательного сегмента, фудкорта и уникального предложения. В Америке ежегодно закрываются десятки объектов, которые не захотели или не смогли трансформироваться под потребности своих клиентов. Люди ушли туда, где интересней, за новыми ощущениями, яркими впечатлениями и комфортным времяпровождением", — пояснил руководитель сектора.

"Что касается регионов, то и там ощутимы серьезные перемены. Вслед за столицей в областях активно развивается сфера ритейла. Минск перенасыщен предложением, поэтому многие устремились туда, где сопротивление меньше, конкуренция слабее, а ниша не закрыта. Здесь уже начали появляться объекты достаточно высокого уровня, к примеру Triniti в Гродно или Armada Plaza в Могилеве", — привел пример специалист.

Однако, заметил он, региональный рынок слабее столичного и потому, что местные девелоперы зачастую менее опытные. "Они имеют связи, деньги и желание строиться, но мало представляют, как создать качественный проект и кем его грамотно заполнить, как заполнить объект так, чтобы люди его приняли", — сказал Давидович.

"К начинке каждого объекта надо подходить индивидуально. Где-то сработает один пул арендаторов, где-то совершенно другой. Надо учитывать потенциал площадки, характеристики объекта, изучать сильные и слабые стороны проекта", — посоветовал эксперт.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичный рынок торговой недвижимости перенасыщен, потенциал для роста находится в регионах, считает эксперт Минск, 6 июня.Столичный рынок торговой недвижимости насыщен, потенциал для роста находится в регионах. Такое мнение высказал БелаПАН руководитель торгового...

Марина Носова, БелаПАН.