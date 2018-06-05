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Солигорская финансовая милиция выявила группу злоумышленников, создававших фирмы-фантомы
06.06.2018 14:48 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 июня. Оперативники солигорской финансовой милиции установили группу злоумышленников и вскрыли механизм создания ими фирм-фантомов, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.
Ущерб от их деятельности в виде неуплаченных в бюджет налогов превысил 270 тыс. рублей.
Для сокрытия преступной деятельности злоумышленники вербовали в асоциальной среде кандидатов на роль хозяев и руководителей виртуальных компаний. Подставным лицам выплачивалось вознаграждение от 100 до 300 долларов. "Организаторы брали на себя все формальности, сопровождали своих подопечных в исполкомы, налоговые инспекции и банковские учреждения. Накануне таких визитов им даже старались придать более-менее приличный вид, чтобы избежать резонного недоумения по поводу непрезентабельной внешности новоиспеченных бизнесменов", — рассказали в пресс-службе.
После создания лжеструктуры злоумышленники получали полный контроль над бухгалтерской документацией, печатями и банковскими счетами. Они имели возможность оформлять фиктивные бухгалтерские документы и распоряжаться деньгами, поступающими на счета лжефирм, отметили в КГК.
Для привлечения клиентов из реального сектора экономики злоумышленники рекламировали в определенных кругах свои услуги по оказанию содействия в уходе от уплаты налогов. "При этом особый акцент делали на своем ноу-хау, которое будто бы позволяло клиентам гарантированно оставаться вне поля зрения финансовой милиции", — сообщает пресс-служба.
После оформления фиктивных документов о якобы совершенной сделке на расчетные счета подконтрольных фирм-фантомов поступали денежные средства, впоследствии их, как правило, обналичивали и возвращали клиенту за минусом оплаты своих услуг (3-5% в зависимости от суммы). Проведение подложных документов по бухгалтерии реальных фирм давало возможность клиентам завышать затраты и тем самым уменьшать налогооблагаемую базу, что приводило к уклонению от уплаты налогов в бюджет.
Финансовая милиция в ходе проверок изъяла бухгалтерскую документацию, печати, компьютерную технику, пластиковые банковские карты.
Управлением Следственного комитета по Минской области в отношении группы лиц возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 234 Уголовного кодекса (лжепредпринимательство), наказание по которым предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 6 июня. Оперативники солигорской финансовой милиции установили группу злоумышленников и вскрыли механизм создания ими фирм-фантомов, сообщает пресс-служба...
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