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Заготовители древесины получат возможность закупать современную технику на льготных условиях

06.06.2018 14:10 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 июня. Государственные лесохозяйственные и природоохранные учреждения, деревообрабатывающие организации, которым предоставлены в аренду участки лесного фонда для заготовки древесины, смогут приобретать современную технику и оборудование на льготных условиях. Это предусмотрено указом № 219, который подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

При этом условия поставки техники и оборудования в эти учреждения будут аналогичны условиям ее приобретения для организаций агропромышленного комплекса.

Документ также предусматривает увеличение размера средств, аккумулируемых на специальных счетах организаций АПК — покупателей техники, с 3% до 5% выручки. В случаях, когда предприятиям не будет хватать этих средств для приобретения техники, допускается направление из местного бюджета надбавок за реализованную продукцию и субсидий на финансирование текущей деятельности, причитающихся организациям агропромышленного комплекса, на соответствующие расчеты.

"Принятие указа позволит всем организациям АПК обеспечивать ритмичное обновление машинно-тракторного парка современной техникой для проведения полевых работ в соответствии с технологическими регламентами", — отметила пресс-служба.

За 2017 год в системе Минлесхоза из всех видов рубок заготовлено 17,9 млн куб. м ликвидной древесины, что на 2,8 млн. куб м больше, чем в 2016 году.

Сегодня в организациях Министерства лесного хозяйства работают 258 харвестеров, 313 форвардеров, 711 сортиментовозов, 1.247 машин погрузочно-транспортных и др. техника. За 2017 год приобретено 20 харвестеров "Амкодор" и 31 харвестер марки "Вимек", 14 форвардеров "Амкодор" и 30 форвардеров "Вимек", 62 машины погрузочно-транспортные, 62 сортиментовоза и другая лесозаготовительная техника на сумму более 57,5 млн рублей.

За 2017 доля заготовки древесины механизированным способом от общего объема заготовки древесины составила 51%. Общий объем заготовки древесины харвестерами в отрасли составил более 9 млн куб .м  За последние пять лет объем лесозаготовительных услуг увеличился более чем в 4 раза и составил 5,5 млн куб. м, что составляет более 30% от всего объема заготовки Минлесхоза.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 июня. Государственные лесохозяйственные и природоохранные учреждения, деревообрабатывающие организации, которым предоставлены в аренду участки лесного...
 
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