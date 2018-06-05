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Задержан директор ЖЭУ в Московском районе Минска

06.06.2018 14:02 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 июня. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска выявлены факты получения взяток директором одного из ЖЭУ Московского района столицы.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, руководитель задержан. Он при проведении процедуры закупки электрооборудования за счет собственных средств предприятия за благоприятное решение вопроса о заключении договора поставки, подписание счета-протокола и своевременную оплату по указанному договору получил взятку от представителя коммерческой структуры.

В ходе расследования директор признался в том, что получал денежные вознаграждения неоднократно, при этом размер вознаграждения, который не превышал 5% от суммы оплаты за поставку электрооборудования в адрес ЖЭУ, устанавливал самостоятельно.

Управлением Следственного комитета по Минску в отношении фигуранта возбуждено несколько уголовных дел по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки).

Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В настоящее время оперативники службы БЭП Минска проводят дальнейшие мероприятия по поиску и доказыванию иных фактов противоправной деятельности уже бывшего должностного лица.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 июня. Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома совместно с сотрудниками отдела по борьбе с экономическими...
 
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