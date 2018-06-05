Почему минчане уезжают в пригород? Смотрим жилой комплекс под Минском, где цена «квадрата» ниже $800

Квартиры в комплексе сдаются «под чистовую отделку»: выполнена стяжка полов, разводка электропроводки, выровнены стены и потолки, установлены не только стеклопакеты (лоджии застеклены однокамерными стеклопакетами), входная дверь и радиаторы, но и межкомнатные двери в кухню, базовый набор сантехники и газовая плита. У таких квартир есть целый ряд очевидных преимуществ. Во-первых, в них, при крайней необходимости, изначально можно жить. Во-вторых, ремонт обойдётся уже дешевле и займёт куда меньше времени. К тому же, ремонт можно делать и живя в квартире.

К слову, в каждой квартире установлена система индивидуального отопления, которая базируется на работе двухконтурного газового котла. Данное решение помогает сэкономить на коммунальных услугах и даёт возможность регулировать температуру в квартире на свой вкус, не завися при этом от коммунальных служб.

В ближайшее время в продаже появятся квартиры с отделкой и улучшенной «начинкой». Удобство этого варианта в том, что в такие квартиры можно сразу въезжать и жить. Подходит он, если вы собираетесь сдавать квартиру в аренду. В квартирах с чистовой отделкой уже установлены межкомнатные и входные металлические двери, сантехническое оборудование, на полу — ламинат, на стенах — обои, потолки покрыты водоэмульсионной краской, в санузлах матовые натяжные потолки со встроенными светильниками, пол и стены полностью обложены плиткой, установлены ванны с экраном, умывальник, смесители. Разница в цене составит порядка 280 рублей с «квадрата».