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Почему минчане уезжают в пригород? Смотрим жилой комплекс под Минском, где цена «квадрата» ниже $800
06.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
О квартале
Первые жители «Вясёлки» заселились три года назад, на сегодня в квартале сдано 10 жилых домов и ещё три новостройки находятся на высокой стадии готовности. К 2023 году «городок» сформируется полностью, но уже сейчас район выглядит самодостаточным комплексом со всем необходимым для жизни. Всего в «Вясёлке» построят 36 жилых домов, детский сад, школу, и другие социально необходимые объекты. Основные жители — молодые семьи с детьми.
Для самых маленьких жильцов комплекса во дворах установлены детские игровые площадки, в эксплуатацию введён современный детский сад. В настоящее время на завершающей стадии строительства находится торговый центр. В 15-м доме по генплану уже возводится здание амбулатории 1-й категории, где будут вести приёмы специалисты: терапевт, стоматолог, хирург и т.д.
Со слов местных жителей, проблем с транспортным сообщением до столицы нет. Добраться до центра Минска можно не только автомобилем, но и общественным транспортом. Недавно был запущен дополнительный маршрут маршрутного такси, благодаря которому время в пути до станции метро «Малиновка» сократилось до 15 минут.
Как выглядят квартиры от $790 за «квадрат»?
Как оказалось, «хапун» затронул не только столичные бюджетники, за которые всю весну выстраиваются очереди в УКС. Квартиры в Прилуках раскупают не менее активно. Прямо сейчас сдаётся в эксплуатацию очередная «панелька» —
Квартиры в комплексе сдаются «под чистовую отделку»: выполнена стяжка полов, разводка электропроводки, выровнены стены и потолки, установлены не только стеклопакеты (лоджии застеклены однокамерными стеклопакетами), входная дверь и радиаторы, но и межкомнатные двери в кухню, базовый набор сантехники и газовая плита. У таких квартир есть целый ряд очевидных преимуществ. Во-первых, в них, при крайней необходимости, изначально можно жить. Во-вторых, ремонт обойдётся уже дешевле и займёт куда меньше времени. К тому же, ремонт можно делать и живя в квартире.
К слову, в каждой квартире установлена система индивидуального отопления, которая базируется на работе двухконтурного газового котла. Данное решение помогает сэкономить на коммунальных услугах и даёт возможность регулировать температуру в квартире на свой вкус, не завися при этом от коммунальных служб.
В ближайшее время в продаже появятся квартиры с отделкой и улучшенной «начинкой». Удобство этого варианта в том, что в такие квартиры можно сразу въезжать и жить. Подходит он, если вы собираетесь сдавать квартиру в аренду. В квартирах с чистовой отделкой уже установлены межкомнатные и входные металлические двери, сантехническое оборудование, на полу — ламинат, на стенах — обои, потолки покрыты водоэмульсионной краской, в санузлах матовые натяжные потолки со встроенными светильниками, пол и стены полностью обложены плиткой, установлены ванны с экраном, умывальник, смесители. Разница в цене составит порядка 280 рублей с «квадрата».
Цены на квартиры в «Вясёлке» стартуют от $795 за «квадрат». Так, к примеру, купить «однушку» в готовом доме можно дешевле $39 тыс., «двушка» обойдётся покупателю в $54,5 тыс. В данный момент цены на квартиры в комплексе снижены. До конца лета действует специальная акция — «Балкон в подарок». Покупатель не платит за метраж балкона, экономя при этом до 4 тысяч рублей. Акция распространяется на все квартиры в продаже.
Для тех, у кого нет всей суммы на руках, открыто несколько программ рассрочек. Одна из программ рассчитана до двух лет с первоначальным взносом от 30%. Ещё одна программа позволяет взять рассрочку на год без удорожания. В этом случае сумма первоначального взноса составит не менее 50%. Рассрочка распространяется на дома №№ 12, 14 и 15 по генеральному плану.
Сегодня у ЖК «Вясёлка» открыта совместная программа с ОАО «Белинвестбанк» — первые два года ставка кредитования 9,99 %, в последующий период действует базовая ставка по продукту. Кроме того, покупатель может обратиться в любой из банков, где предоставляются лучшие для него условия. При единовременной оплате за счёт собственных средств покупатель получает дополнительную скидку в 1% от стоимости квартиры.
В ЖК «Вясёлка» каждый найдёт что-то своё: кто-то уютное семейное гнёздышко, кто-то — отдых от шумного мегаполиса, а для кого-то покупка квартиры может стать выгодным финансовым вложением.
Фото: Павел Садовский
ПАРТНЁРСКИЙ ПРОЕКТ
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Почему минчане уезжают в пригород? Смотрим жилой комплекс под Минском, где цена «квадрата» ниже $800
Жилой комплекс «Вясёлка» находится всего в 6 километрах от МКАД, но квартиры здесь стоят на порядок дешевле, чем в столице. Цена новостроек на завершающей стадии...
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