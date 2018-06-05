$13 тыс. за кусок земли на Минском море: на торги выставили 4 участка со всеми коммуникациями

В Заславле на аукцион выставлен участок площадью 14,23 сотки. Земельный надел выделен в квартале частной застройки, во второй линии от улицы. В данный момент соседи используют вакантную землю в качестве огорода. Подъезд к участку организован лишь со стороны поля, там проходит накатанная дорога. Из коммуникаций здесь есть электричество и газ, поблизости гребной канал и Заславское водохранилище. С Заславля в Минск ведёт хорошая скоростная трасса.











