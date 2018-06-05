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$13 тыс. за кусок земли на Минском море: на торги выставили 4 участка со всеми коммуникациями
06.06.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
г. Заславль, ул. Багряная, участок № 4 (Лот № 4)
В Заславле на
Общая площадь участка — 14,23 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br28 655.
Координаты участка: 54°00'08.1"N 27°19'08.5"E;
Расстояние до МКАД: 18,6 км.
Ещё три земельных надела (Лоты №№ 4, 5, 6) выделены в садовом товариществе «Полевой-2», которое соседствует с Заславлем. Эти участки также разыграют на
Папернянский с/с, садоводческое товарищество «Полевой-2», участок № 5 (Лот № 4)
Садовое товарищество «Полевой-2» создаёт впечатление нового коттеджного посёлка. Большинство жителей строится, повсюду капитальные дома и современные коттеджи. Территория товарищества огорожена сеткой-рабицей, на въездах установлены ворота.
Участок № 5 выделен в первой линии у дороги, земельный надел представляет собой обычный пустырь. Сосед слева уже построился, участок справа только осваивается. К площадке подведены все необходимые коммуникации — электричество, газ и вода. К населённому пункту ведёт асфальтированная дорога, прямо сейчас в товариществе прокладываются улицы.
Общая площадь участка — 13,71 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br29 тыс.
Координаты участка: 54°00'18.0"N 27°20'44.6"E;
Расстояние до МКАД: 18,1 км.
Папернянский с/с, садоводческое товарищество «Полевой-2», участок № 24 (Лот № 5)
Участок № 24 выделен со стороны второго въезда в посёлок. Площадка ранее не осваивалась, ровная, но частично заросшая молодыми деревьями и кустарником. Соседи строятся, подъезд формируется. Электричество, газ и вода подведены.
Общая площадь участка — 13,32 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br28 тыс.
Координаты участка: 54°00'14.9"N 27°20'57.6"E;
Расстояние до МКАД: 18,1 км.
Папернянский с/с, садоводческое товарищество «Полевой-2», участок № 42 (Лот № 6)
Ещё один участок выделен во второй линии от дороги. Площадка полностью заросла деревьями, перед земельным наделом — небольшой пруд. В данный момент к участку ведёт гравийка, все коммуникации подведены.
Общая площадь участка — 11,65 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br25 тыс.
Координаты участка: 54°00'14.6"N 27°20'42.6"E;
Расстояние до МКАД: 18,1 км.
Фото: Павел Садовский
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