Лауреатов премии правительства за достижения в области качества в 2017 году наградили в Минске

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества в 2017 году состоялась сегодня в Национальной библиотеке в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Награды за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности продукции, услуг или работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента вручены шести организациям: обособленному структурному подразделению "Локомотивное депо Молодечно" транспортного РУП "Минское отделение Белорусской железной дороги"; ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"; ОАО "Минский завод колесных тягачей"; РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию"; УЗ "Гродненский областной клинический перинатальный центр"; филиалу "Энергосбыт" гомельского РУП электроэнергетики "Гомельэнерго".

Звание лауреата премии подтвердила 31 организация. Они представляют машиностроительную, пищевую, транспортную, строительную и другие отрасли, производство продукции легкой, парфюмерно-косметической, мебельной промышленности, а также сферу услуг. Были вручены и специальные награды конкурса - "Лидерство", "Совершенство менеджмента", "Социальная ответственность".

Как отметил заместитель премьер-министра Владимир Семашко, победителями стали организации, создавшие эффективные производства продукции и услуг, достигшие делового совершенства и признания потребителей. "Они построили современные системы менеджмента и высокоэффективные бизнес-процессы, продемонстрировали непрерывные успешные разработку и освоение новых видов конкурентоспособной продукции и высококачественных услуг. Инновационная деятельность этих организаций способствует реализации первоочередных задач развития экономики и достижения Целей устойчивого развития", - добавил он.

Председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко рассказал, что за период существования конкурса его лауреатами стали более 200 организаций. "Попасть в этот клуб лучших предприятий достаточно сложно, - подчеркнул он. - Премия правительства предусматривает оценку положительного влияния на общество, насколько активную и важную позицию организация занимает в регионе или городе и т.д.".

Среди других критериев конкурса - экспортные показатели предприятия, эффективность менеджмента, созданные возможности для получения долгосрочного успеха в условиях изменяющейся конкурентной среды. Учитывалась также способность организаций определять стратегию своего развития, находить новые рынки сбыта, разрабатывать и производить инновационную конкурентоспособную продукцию, применять методы современного менеджмента.

Лауреаты премии, в том числе подтвердившие это звание, в течение трех лет могут использовать изображение эмблемы премии в маркировке товаров, документации и в рекламных целях.

Сегодня были также вручены дипломы победителям конкурсов "Лучший менеджер по качеству" и "Лучшая дипломная и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля качества" за 2017 год.-0-

Фото Андрея Покумейко