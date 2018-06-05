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"Белорусскому шпиону" в Украине продлили содержание под арестом еще на 2 месяца

06.06.2018 19:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Районный суд Чернигова продлил еще на два месяца арест гражданина Беларуси Юрия Политики, который обвиняется в сборе секретной информации в Украине в пользу иностранного государства. Об этом сообщает «Радыё Свабода».


Фото: скриншот из видео «Радыё Свабода»

Первое заседание суда должно было состояться накануне, но его перенесли на среду из-за отсутствия адвокатов. Защитники Юрия Политики утверждают, что не получили из суда сообщения о заседании, а некоторые из них были заняты на других судебных процессах.

Дело Юрия Политики было передано в суд в феврале. Первоначально его рассматривал Черниговский районный суд Черниговской области. Однако до рассмотрения дела по существу так и не дошли — заседании переносились несколько раз, в том числе и по причине неявки адвокатов, а в мае коллегия судей приняла самоотвод.

По 114-й статье Уголовного кодекса Украины о шпионаже белорусу грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества. Согласно процессуальному законодательству Украины, только после того как суд вынесет вердикт о законности обвинительного акта, дело может рассматриваться по существу.

Генеральная прокуратура Беларуси считает, что дело имеет политический подтекст.

Украинские эксперты высказывали мнение, что украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Беларуси в ответ на задержание Юрия Политики в Чернигове.

Шаройко уже осужден белорусским судом к 8 годам тюрьмы за шпионаж.

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что «не исключает» в будущем обмена между Минском и Киевом гражданами, обвиняемыми в шпионаже.

 
 
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Первое заседание суда должно было состояться накануне, но его перенесли на среду из-за отсутствия адвокатов.
 
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