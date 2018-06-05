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Беларусь и Россия намерены сертифицировать поставки продукции во избежание недоразумений
06.06.2018 19:02 — Новости Экономики | БT
Механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами должны обсудить на заседании Совмина Союзного государства 13 июня. Сейчас систему тестируют на трех брестских предприятиях - "Савушкин продукт", "Санта Бремор" и "Брестский мясокомбинат", которые с начала проекта отправили в Россию уже более 70 сертификатов. В целом по данной системе будут работать около 400 компаний.
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