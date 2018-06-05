В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Россия намерены сертифицировать поставки продукции во избежание недоразумений Беларусь и Россия договорились о синхронизации национальной системы идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. Сегодня об...

Механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами должны обсудить на заседании Совмина Союзного государства 13 июня. Сейчас систему тестируют на трех брестских предприятиях - "Савушкин продукт", "Санта Бремор" и "Брестский мясокомбинат", которые с начала проекта отправили в Россию уже более 70 сертификатов. В целом по данной системе будут работать около 400 компаний.