|
Самые перспективные предприятия наградили сегодня премией правительства
06.06.2018 19:07 — Новости Экономики | БT
Сегодня же наградили победителей конкурса на лучшую дипломную работу в области менеджмента. В нем принимали участие студенты, выпускники и магистранты белорусских вузов. 6 победителей смогут опубликовать свои работы как научные статьи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего 31 компания. Они представляют разные отрасли экономики - от пищевой до тяжелой промышленности. Лауреаты могут в течение 3 лет использовать эмблему престижной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)