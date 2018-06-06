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В июне белорусы получат жировки с QR-кодом

06.06.2018 — Новости Экономики | Варяг-пресс  
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В июне белорусы получат жировки с QR-кодом

В июне жители Беларуси получат жировки QR-кодами, чтобы им было удобнее оплачивать счета по коммунальным услугам, о чем проинформировали в небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП».

Как отметили в «ЕРИП», благодаря нововведению оплату можно будет сделать, совершив несколько кликов на своем смартфоне.

QR-код – специальное квадратное изображение , в коем зашифрована информация. Смартфон сканирует код, после чего на его экране появляется лицевой счет с полями для ввода показаний с приборов учета. Введя информацию, нужно лишь нажать кнопку «Оплатить».

Сейчас оплата коммунальных услуг через QR-код возможна для клиентов БТА-Банка и Белинвестбанка. Вскоре такая услуга появится в других белорусских банках.

 
 
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В июне жители Беларуси получат жировки QR-кодами, чтобы им было удобнее оплачивать счета по коммунальным услугам, о чем проинформировали в небанковской...
 
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