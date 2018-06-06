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Кобяков: Беларусь готова поставлять электробусы и строить объекты под ключ в Вологодской области России
06.06.2018 19:55 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 июня. Беларусь готова поставлять электробусы и строить объекты под ключ в Вологодской области России, заявил премьер-министр Андрей Кобяков 6 июня в Минске на встрече с губернатором российского региона Олегом Кувшинниковым.
"Мы знаем, что у Вологодской области есть потребность обновить парк коммунального транспорта. Мы готовы самым серьезным образом в этом поучаствовать. Причем можем предложить разного рода финансовые схемы, которые позволили бы облегчить нагрузку на бюджет Вологодской области, но чтобы техника работала с первых дней после подписания соответствующих контрактов", — цитирует Кобякова пресс-служба правительства. Он подчеркнул, что Беларусь готова предложить современные автобусы в различной комплектации, троллейбусы и электробусы.
Премьер-министр напомнил, что белорусские специалисты участвовали в строительстве объектов, в том числе социальной сферы, на территории Калужской, Псковской, Калининградской областей, Республики Коми. Такое сотрудничество может быть налажено и с Вологодской областью. "Мы опробовали такую форму, как строительство под ключ, и считаем, что она может иметь хорошую перспективу", — сказал Кобяков.
Беларусь также заинтересована развивать взаимодействие в сфере сельского хозяйства и производственной кооперации, отметил премьер-министр.
По его мнению, реализация проектов в различных сферах "поможет сбалансировать товарооборот — для Беларуси сальдо торговли с Вологодской областью пока отрицательное".
Во время встречи глава правительства отметил, что Беларусь предлагает обсудить на заседании Совета министров Союзного государства, которое пройдет 13 июня в Москве, проблемы, возникающие при создании сборочных производств на территории России. В Вологодской области Беларусь и Россия развивают производственную кооперацию на базе Череповецкого литейно-механического завода, где производят белорусские трактора. По словам Кобякова, есть хорошие планы и перспективы для увеличения локализации производства. Однако для этого нужна поддержка правительства России.
"Мы должны будем поработать, чтобы и правительство Российской Федерации поддержало эти планы, поскольку в последнее время ряд принятых нашими партнерами решений не способствует тому, чтобы мы создавали сборочные производства на территории России. Полагаю, что это, скорее всего, какие-то недочеты в работе наших коллег. Мы 13 июня обсудим это в обязательном порядке", — сказал Кобяков.
Премьер-министр считает, что "российской стороне не может быть невыгодна сборка белорусской техники на территории России". "Однако сейчас создаются условия, что выгоднее поставлять технику, полностью собранную в Беларуси, чем дособранную в РФ. Мы полагаем, что производственная кооперация должна развиваться. Думаю, что на территории Вологодской области есть масса производств, которые могли бы на собственной базе выполнить ряд технологических операций, которые нет необходимости выполнять в Беларуси", — заявил Кобяков.
Олег Кувшинников в свою очередь отметил, что во время визита в Беларусь намечены планы по развитию производственной кооперации и интеграции, увеличению внешнеторгового оборота. Делегация российского региона посетила международную выставку "Белагро-2018". По словам губернатора, эта экспозиция уникальна для СНГ.
Марина Носова, БелаПАН.
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Кобяков: Беларусь готова поставлять электробусы и строить объекты под ключ в Вологодской области России
Минск, 6 июня. Беларусь готова поставлять электробусы и строить объекты под ключ в Вологодской области России, заявил премьер-министр Андрей Кобяков 6 июня в Минске...
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