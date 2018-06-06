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"Белагро" продолжает встречать гостей и налаживать партнерские связи
06.06.2018 21:02 — Новости Экономики | БT
Технологичность возьмут на вооружение и экспортеры. Механизм прослеживаемости сельхозпродукции - новация, о которой говорил сегодня на "Белагро" и премьер-министр Андрей Кобяков. Система предполагает обмен электронными ветеринарными сертификатами. Она обеспечит прозрачный процесс поставок и позволит отследить движение товаров до прилавков магазинов.
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