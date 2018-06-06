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В молоке нашли нитраты. У Россельхознадзора новые претензии к белорусской "молочке"
07.06.2018 00:52 — Новости Экономики | Tut.by
Специалисты Россельхознадзора выявили превышение содержания нитратов в питьевом молоке семи белорусских предприятий и будут проводить в связи с этим расследование. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
«При очередном лабораторном контроле наши лаборатории выявили в молочной продукции белорусского производства нитраты», — сказала она.
В частности, нитраты обнаружены в питьевом ультрапастеризованном молоке производства ОАО «Минский молочный завод № 1», СООО «Данон Пружаны», ГП «Молочный гостинец», Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Кроме того, нитраты обнаружили в питьевом стерилизованном молоке производства Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» и в молоке пастеризованном ПУП «Оршанский молочный комбинат».
Как напомнила Мелано, согласно существующим техническим регламентам Таможенного союза наличие в молоке и молочной продукции таких нитратов, как нитрат калия (Е251) и нитрат натрия (Е250), не допускается. По ее данным, многие эксперты полагают, что нередко нитраты добавляются в молоко с целью выравнивания уровня белка и стабилизации (недопущения свертывания молока) ультрапастеризованного молока. «В этой связи Россельхознадзором принято решение о проведении собственного расследования с целью изучения причин остаточных количеств нитратов в молоке и молочной продукции», — добавила представитель ведомства.
К негативным воздействиям нитратов на организм человека относятся слабость, ухудшение самочувствия, нарушение функций нервной системы, сердца, тканей почек и печени, нарушение микрофлоры кишечника.
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