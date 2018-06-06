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Минприроды: аккумуляторный завод под Брестом не нанесет экологического ущерба

07.06.2018 07:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Аккумуляторный завод, который строят в свободной экономической зоне «Брест», отнесен к пятой категории — наименее опасной с точки зрения выбросов в воздух. Об этом заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина в эфире телеканала «Беларусь-1».


Ия Малкина. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«При надлежащей эксплуатации завода экологического ущерба он наносить не будет. На нем не предусмотрено литейного производства, как очень многие говорят. Соответственно, не будет плавильных процессов, которые связаны с действительно опасным производством. Данный объект отнесен к пятой категории: с точки зрения выбросов в воздух — наименее опасной категории», — сообщила Ия Малкина.

Также в эфире телеканала сообщили, что по оценке специалистов, в результате работы завода, выбросы свинца не должны превысить 3,5 кг в год. Экологи будут вести постоянный мониторинг за фоновым содержанием тяжелых металлов в почве, растениях и воздухе.

«Создадим систему локального мониторинга. В 500-метровой зоне — 22 пункта наблюдения», — заявил директор Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Николай Михальчук.

Всю информацию об экологической обстановке планируется выкладывать в открытый доступ.

Напомним, возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.

22 февраля инициативная группа подала в Администрацию президента обращение с требованием приостановить строительство завода. Под ним подписались свыше 36 тысяч человек. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ комиссии была направлена соответствующая жалоба на имя Александра Лукашенко.

За это время в Бресте прошли несколько акций противников строительства завода.

 
Теги: Брест
 
 
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По оценке специалистов, в результате работы завода, выбросы свинца не должны превысить 3,5 кг в год. Экологи будут вести постоянный мониторинг за фоновым...
 
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