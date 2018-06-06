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Минприроды: аккумуляторный завод под Брестом не нанесет экологического ущерба
07.06.2018 07:44 — Новости Экономики | Tut.by
Аккумуляторный завод, который строят в свободной экономической зоне «Брест», отнесен к пятой категории — наименее опасной с точки зрения выбросов в воздух. Об этом заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина в эфире телеканала
«При надлежащей эксплуатации завода экологического ущерба он наносить не будет. На нем не предусмотрено литейного производства, как очень многие говорят. Соответственно, не будет плавильных процессов, которые связаны с действительно опасным производством. Данный объект отнесен к пятой категории: с точки зрения выбросов в воздух — наименее опасной категории», — сообщила Ия Малкина.
Также в эфире телеканала сообщили, что по оценке специалистов, в результате работы завода, выбросы свинца не должны превысить 3,5 кг в год. Экологи будут вести постоянный мониторинг за фоновым содержанием тяжелых металлов в почве, растениях и воздухе.
«Создадим систему локального мониторинга. В 500-метровой зоне — 22 пункта наблюдения», — заявил директор Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Николай Михальчук.
Всю информацию об экологической обстановке планируется выкладывать в открытый доступ.
Напомним, возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это
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За это время в Бресте прошли
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По оценке специалистов, в результате работы завода, выбросы свинца не должны превысить 3,5 кг в год. Экологи будут вести постоянный мониторинг за фоновым...
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